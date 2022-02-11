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FOX TV Aşk Mantık İntikam 32. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle Youtube

FOX TV ekranlarında cuma günleri izleyici karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam'ın yeni bölümünde Kazadan sonra Esra’nın kendisine çok özenli davrandığını gören Ozan, bu durumu kullanmak için her şeyi yapar. Dizinin 32.bölümünü izlemek isteyenler için FOX TV Aşk Mantık İntikam 32. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle Youtube haberimizde...

FOX TV Aşk Mantık İntikam 32. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle Youtube

No:9 Productions imzalı, ilk bölümü 18 Haziran 2021 tarihinde yayınlana başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen yer aldığı Aşk Mantık İntikam dizisi FOX TV ekranlarında her cuma yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ozan'ın Esra'nın arabasıyla kaza yapması sonrası her şeyi değişti. Esra'nın Ozan'a olan ilgisi artmıştır. Bu doğrultuda dizinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için FOX TV Aşk Mantık İntikam 32. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle Youtube haberimizde...

FOX TV Aşk Mantık İntikam 32. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle Youtube

FOX TV  AŞK MANTIK İNTİKAM 32. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Kazadan sonra Esra’nın kendisine çok özenli davrandığını gören Ozan, bu durumu kullanmak için her şeyi yapar. Sonunda Esra Ozan’ın kendisine oyun oynadığını anlar. O gün gerçekleşecek fotoğraf çekimini Efe ile halledeceklerini söyleyerek Ozan’ı evde bırakıp şirkete gider. Elbette Ozan durmaz ve çekime gider. Fakat Esra’nın planı ters teper. Ozan’ın daha önceki bir çekimden tanıdığı Andrea, bu kez de Esra’nın Ozan’ı kıskanmasına neden olacaktır. Bu kıskançlık dalgası Esra ve Ozan’ın oldukça yakınlaşmasına neden olur. Fakat Esra da Ozan da kırılmaktan korktukları için bu konuda bir türlü konuşamazlar. Ta ki şirketin kuruluş partisine, yani Sevgililer Günü akşamına kadar…

FOX TV Aşk Mantık İntikam 32. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle Youtube

Esra’nın Rüya’yla ilgili şüpheleri giderek artarken Ozan da kazadan birkaç gün sonra gelen bilirkişi raporundan Esra’nın arabasına sabotaj düzenlendiğini öğrenir. Ozan kamera kayıtlarına baktığında tüm gerçeği anlayacaktır. Ancak bu sırada Rüya’yla ilgili gerçekleri öğrenen Esra’nın, konuşmak için Rüya’nın evine gittiğinden haberi yoktur.

FOX TV AŞK MANTIK İNTİKAM 32. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

FOX TV Aşk Mantık İntikam 32. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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