Burcu Özberk ve İlhan Şen'in başrollerinde olduğu Aşk Mantık İntikam dizisi 34. bölümüyle FOX TV izleyicisi karşısına çıkıyor. Ozan, yaptığı büyük hatanın farkındadır ve kendisini affettirmeye çalışır, değişeceğini söyler ancak Esra, buna inanmamaktadır. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV Aşk Mantık İntikam 34. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

FOX TV CANLI YAYIN AŞK MANTIK İNTİKAM 34. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Ozan, Esra’nın kendisi için hazırladığı sürpriz doğum günü partisini yanlış anlamış ve Esra’yı çok kırmıştır. Esra bu olaydan sonra evi terk ederek mahalleye döner. Ailesine gerçeği açıklar. Atlas için evlenmişlerdir ama Esra’nın artık bunu yürütecek gücü kalmamıştır.

Ozan, yaptığı büyük hatanın farkındadır ve kendisini affettirmeye çalışır, değişeceğini söyler ancak Esra, buna inanmamaktadır. Ozan Esra’ya değişebileceğini kanıtlamaya kararlıdır. Öfkesini yenebilmek ve hatalarını tekrar etmemek için Musa’nın da yardımıyla ilginç bir yöntem bulur. Ozan değişmeyi başarıp Esra’yı kararından döndürebilecek midir?

AŞK MANTIK İNTİKAM 34. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN AŞK MANTIK İNTİKAM 34. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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