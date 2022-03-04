No:9 Productions imzalı, başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen yer aldığı Aşk Mantık İntikam, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ozan ve Esra arasındaki ipler iyice kopma aşamasına gelse de ikili birbirlerinden vazgeçmemiştir. Peki neler oldu? Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler için FOX TV Aşk Mantık İntikam 35. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

FOX TV AŞK MANTIK İNTİKAM 35. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Ozan Esra’nın, kendisine savunma şansı bile vermeden boşanma protokolü hazırlatmasına kırılmıştır. Esra’ya protokolü avukatına inceletip imzalayacağını söyler. İpler iyice kopma aşamasına gelmiştir. Musa ve Zeyno bu durumu fark edip, müdahale ederler.

Onları balayını geçirmek için gittikleri romantik dağ evine çağırıp sorunlarını konuşmaları için orada mahsur bırakırlar. Birbirlerine kırgın olan Ozan ve Esra gururlarını aşıp aşklarına teslim olabilecek midir? Yoksa bu yolun sonu ilk evliliklerinde olduğu gibi mahkemede mi bitecektir?

FOX TV AŞK MANTIK İNTİKAM 35. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE