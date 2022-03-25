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FOX TV Aşk Mantık İntikam 38. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle Youtube

Final bölümüne doğru heyecanın arttığı Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra, geçirdiği kaza sonrası uyanmıştır ama hafızasını kaybetmiştir. Dizinin 38. bölümünü izlemek isteyenler için FOX TV Aşk Mantık İntikam 38. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle Youtube haberimizde...

FOX TV Aşk Mantık İntikam 38. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle Youtube

Ekranların sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam 38. bölümüyle 25 Mart Cuma akşamı FOX TV izleyicisinin karşısına çıktı. Bu bölümde, başta Ozan olmak üzere tüm çevresi Esra’ya geçmişini hatırlatmaya çalışırken Ozan'ın gizlediği gerçeklerin ortaya çıkması her şeyi alt üst edecektir.  Diziyi izlemek isteyenler için FOX TV  Aşk Mantık İntikam 38. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle Youtube haberimizde... 

FOX TV Aşk Mantık İntikam 38. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle Youtube

FOX TV CANLI YAYIN AŞK MANTIK İNTİKAM 38. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Esra, yaşadığı kaza sonrası hafızasını kaybetmiştir. Ozan’la evlendiğini, hatta ona evlenme teklifini kendisinin yaptığını hatırlamamaktadır. Başta Ozan olmak üzere tüm çevresi Esra’ya geçmişini hatırlatmaya çalışır. Bir anda tüm dünyası alt üst olan Esra ise hem bu yeni duruma uyum sağlamaya, hem de zihninde kaybolan geçmişini hatırlamaya çalışmaktadır.

FOX TV Aşk Mantık İntikam 38. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle Youtube

Ozan geçmişte yaşadıkları anları yeniden canlandırarak Esra’nın hafızasının yerine gelmesi için uğraşır fakat bütün çabalarına rağmen Esra hatırlamaz. Ozan tüm ümidini kaybetmek üzereyken Esra ona ilginç bir teklifle gelir; kendilerine sıfırdan, yeni anılar yaratacaklardır. İki insanı yaşananlar mı bir araya getirir? Yoksa o iki insan birbirleri için yaratıldıysa ne olursa olsun dönüp dolaşıp yine birbirlerine aşık mı olurlar?

AŞK MANTIK İNTİKAM DİZİSİ 38.BÖLÜM İZLE 

FOX TV AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

FOX TV Aşk Mantık İntikam 38. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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