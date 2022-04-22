Başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen'in yer aldığı, No:9 Productions imzalı, ilk bölümü 18 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisi final bölümüyle 22 Nisan Cuma akşamı izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümünü kaçıran veya yeniden izlemek isteyenler için FOX TV Aşk Mantık İntikam 42. bölüm final, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle Youtube haberimizde...

FOX TV AŞK MANTIK İNTİKAM 42. BÖLÜM FİNAL FULL, TEK PARÇA İZLE | AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Ozan, Esra’nın hamile olduğu haberini aldığında havalara uçar. Bu sefer geçmişte yaşanan her şeyi telafi etmeye kararlıdır. Bu yüzden Esra’nın üzerine titrer. Fakat bu ilgi Esra’nın sıkılmasına neden olur. Esra Ozan’ın aşırı ilgisini dizginlemeye çalışırken çözmesi gereken bir sorun daha vardır.

Ozan, Nazım ve Zümrüt’ün arasındaki yakınlığı kabul etmiyor, sanki böyle bir şey yokmuş gibi davranıyordur. Esra bu durumu düzeltmek için aileyi ve Nazım’ı bir yemekte bir araya getirir. Bu yemek başka bir mutlu haberin daha alınmasına vesile olacaktır. Ozan, Esra’nın aslında içten içe bir düğünlerinin olmamasına üzüldüğünü öğrendiğinde ona unutulmaz bir sürpriz hazırlayacaktır.

FOX TV AŞK MANTIK İNTİKAM 42. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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