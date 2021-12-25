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FOX TV canlı El Kızı 10. bölüm tek parça izle| Elkızı son bölüm YouTube izle

FOX TV'nin sevilen yeni dizisi El Kızı'nın 10. bölümü büyük bir merakla bekleniyor. Başrolünde Sevda Erginci ve İsmail Ege Şaşmaz'ın yer aldığı dizide Ezo'nun hayatı konu oluyor. Dizinin 10. bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV canlı El Kızı 10. bölüm tek parça izle| Elkızı son bölüm YouTube izle linklerine yer verdik...

FOX TV canlı El Kızı 10. bölüm tek parça izle| Elkızı son bölüm YouTube izle

NTC Medya imzalı yönetmen koltuğuna Feride Kaytan’ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı Elkızı dizisi 10. bölümüyle FOX TV izleyicisi karşısına çıkıyor. Dram ve aşk türündeki diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV canlı El Kızı 10. bölüm tek parça izle| Elkızı son bölüm YouTube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

FOX TV canlı El Kızı 10. bölüm tek parça izle| Elkızı son bölüm YouTube izle

FOX TV CANLI EL KIZI 10. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE| ELKIZI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Harun'un tehdidi karşısında annesinden ayrılmamak için, sevdiği adamı, Ali'yi nikah masasında bırakan Ezo'yu çok daha zorlu seçimler beklemektedir. Hayatından çıkıp gitmesi için bütün servetini teklif etmesine rağmen Harun Ezo'dan karısı olmasını ister.

Harun yaşadıklarının faturasını Ezo başta olmak üzere, hayatındaki bütün kadınlara kesmiştir. Annesi dahil... Artık geminin kaptanı odur ve Nermin bile oğlu üzerindeki bütün hakimiyetini kaybetmiştir.

Ezo, Harun'dan kurtulmak için çırpınırken, Ali Ezo'dan gerçeği öğrenmeye çalışmaktadır. Sevdiği kadının çıkmazlarından habersiz neler olduğunu anlamaya çalışırken, Harun uğruna terk edildiğine inandırıldığı noktada çok tehlikeli bir sınırda bulur kendisini...

Seher ise Mert sayesinde yaralarını sarmış, yeni bir başlangıç yapmaya çalışırken; gösterdiği bir zaaf yüzünden çok daha büyük bir tuzağa çekilir.

Konakta ise Cavidan'ın verdiği ilaçlarla yatağa mahkum olan Zeliha, ayağa kalkma mücadelesi vermektedir. Çok geç olmadan kendine gelip kızlarını kurtarabilecek midir?

ELKIZI 10. BÖLÜM CANLI  TEK PARÇA İZLE

ELKIZI 10. BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE

FOX TV canlı El Kızı 10. bölüm tek parça izle| Elkızı son bölüm YouTube izle

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