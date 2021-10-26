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FOX TV canlı izle Evlilik Hakkında Her Şey 6. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey 6. bölüm canlı izle

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümünde Yıldırım’la Azra arasında geçmiş defterler açılmaya devam ederken karısını kaybetmek üzere olduğunun farkında olan Sergen artık tepkilerini kontrol edemeyecektir. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV canlı izle Evlilik Hakkında Her Şey 6. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey 6. bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

FOX TV canlı izle Evlilik Hakkında Her Şey 6. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey 6. bölüm canlı izle

Azra'nın açıklaması ne olacak? FOX TV ekranlarında yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi heyecan dolu yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimize FOX TV canlı izle Evlilik Hakkında Her Şey 6. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey 6. bölüm canlı izle linklerini ekledik. İyi seyirler...

FOX TV CANLI İZLE EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 6. BÖLÜM CANLI İZLE

Azra, Sergen ve Jale’yle konuşmasından sonra yaşadıklarıyla yüzleşmeye çalışırken durumu çocuklarına yansıtmamak için olağanüstü bir çaba sarf edecektir. İş gereği Sergen’le bir arada çalışmak mecburiyetinde kalınca her şey onun için daha da zor bir hal alır. Bu esnada Azra’nın ailesinin peşine düşen Jale, Miray’a yaklaşacaktır. Yıldırım’la Azra arasında geçmiş defterler açılmaya devam ederken karısını kaybetmek üzere olduğunun farkında olan Sergen artık tepkilerini kontrol edemeyecektir. Çolpan, iflasın eşiğindeyken Cevher Hukuk için tek çıkış yolunun Berksoy davası olduğunun farkındadır.

FOX TV canlı izle Evlilik Hakkında Her Şey 6. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey 6. bölüm canlı izle

Annesinin durumunu geç de olsa öğrenen Azra ise aile ve iş arasında zor bir karar vermek durumunda kalacaktır. Tüm bunlar yaşanırken Ceylan iyileşmiş olarak Arsen Hukuk’ta işine başlamış, kendisine ve Azra’ya saldırmayı kafaya koymuş Eşref’ten habersizdir. Eylül ise hakim karşısında Ural’la boşanmalarının lüzumsuz olduğunu ispat etmek için yeni bir oyuna girişecektir. Berksoy davası tarafların yüksek mücadelelerinden sonra sürpriz bir sonuca ulaşır. Günün sonunda tüm aile bir araya geldiğinde ise Azra herkesi şaşırtacak bir açıklama yaparak olayların seyrini değiştirecektir.

FOX TV CANLI İZLE EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 6. BÖLÜM CANLI İZLE

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