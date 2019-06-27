fox Tv canlı izle! İsmail Küçükkaya ile çalar saat canlı izle 28 Haziran!

FOX TV İsmail Küçükkaya ile FOX Ana Haber canlı yayın izlemek isteyenler merakla araştırma yapıyor. İsmail Küçükkaya ile Çalar saat 07:00'da izleyicilerin karşısına çıkacak. Peki 28 Haziran Fox TV canlı yayını nereden izlenir? Nasıl izlenir?

Türkiye'nin en çok izlenen haber programı olan Fatih Portakal ile Fox Ana Haber yerel seçimler ve gün içinde yaşanan gelişmeleri izleyenlerine ulaştırıyor.Liderler gün içinde meydanlarda seçmenlerine seslenmeye devam ediyor.Saat 19:00'da izleyenlerin karşısına çıkan bülten izleyenler tarafından büyük ilgi görüyor.Reyting sıralamasında üst sıralarda yer alan bülten Fatih Portakal'ın değendirmeleriyle izleyenlere ile buluşuyor.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

2005-2008 senelerinde Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilciliği yürüten Küçükkaya, 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı olaylarının ardından görevinden alındı.

2013 yılı Eylül ayında Fox TV'de "Çalar Saat" adlı programı sunmaya başladı.

2008 yılında "Cumhuriyetimizi Dair" ve 2012 yılında "Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı" adlı iki kitap yazmıştır.

Gazeteci İsmail Küçükkaya 10 Temmuz 2016'da evlendi. Gazeteci İsmail Küçükkaya, Samsun'da görev yapan görsel sanatlar öğretmeni Eda Demirci ile dünyaevine girdi.