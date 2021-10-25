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FOX TV canlı izle Yasak Elma 117. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma 117. bölüm canlı izle

FOX'un ilgiyle izlenen dizisi Yasak Elma yeni bölüm olarak 25 Ekim 2021 Pazartesi günü yayınlanıyor. Yıldız'ın, Çağatay ve Kumru’dan intikam almak için bambaşka bir yol izleyeceği bu bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV canlı izle Yasak Elma 117. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma 117. bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

FOX TV canlı izle Yasak Elma 117. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma 117. bölüm canlı izle

Berk Oktay, Erdal Özyağcılar ve Gülenay Kalkan oyuncu kadrosuna katıldığı ve her bölümü ilgiyle izlenen Yasak Elma dizisinin yeni bölümünde yine heyecan dorukta. Yıldız'ın Kumru ve Çağatay'ın ilişkisini herkesin içinde ifşalayacağı yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV canlı izle Yasak Elma 117. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma 117. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

FOX TV CANLI İZLE YASAK ELMA 117. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YASAK ELMA 117. BÖLÜM CANLI İZLE

Yıldız, Çağatay ve Kumru ilişkisi için delil toplamaya devam ederken, Ender ve Asuman’ın başka planları vardır. Yıldız, Çağatay ve Kumru’dan intikam almak için bambaşka bir yol izleyecektir.

FOX TV canlı izle Yasak Elma 117. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma 117. bölüm canlı izle

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız, Çağatay ve Kumru birlikteliğini belgelemek ve intikam planını harekete geçirmek için kolları sıvarken, Çağatay ve Kumru olacaklardan habersiz görüşmeye devam ederler. Arzu'nun gelişiyle sarsılan Ender, yeni bir düşman edineceğini anladığı için onu göndermenin yollarını arar.

FOX TV CANLI İZLE YASAK ELMA 117. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

YASAK ELMA 117. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV canlı izle Yasak Elma 117. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma 117. bölüm canlı izle

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