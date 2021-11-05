Esra ve Ozan'ı bekleyen sürpriz ne? FOX TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Aşk Mantık İntikam 20. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Aşk Mantık İntikam 20. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam 20. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

FOX TV CANLI YAYIN AŞK MANTIK İNTİKAM 20. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AŞK MANTIK İNTİKAM 20. BÖLÜM CANLI İZLE

Ozan ve Esra’nın yakınlaştıkları an, Ozan’a gelen telefonla bölünür. Çağla trafik kazası geçirmiştir. Ozan hastaneye koşar, hastanede Arif’le yaptıkları konuşma sonrası Arif, Ozan’a karşı açtığı savaşı büyütür. Ozan artık sadece işsiz değil evsiz de kalmıştır. Arif, Ozan’ı böyle yıldıracağını sanır ama Ozan’ın pes etmeye niyeti yoktur. Şirketi arkasında bırakan Ozan kendine yeni bir sayfa açar.

Çağla’nın boşanmayı kabul ederek davayı bizzat kendisinin açması Ozan ve Esra arasındaki ilişki için de bir umut ışığı olur. Çınar’la karşılıklı ayrılma kararı alan Esra, Ozan’a yeni işinde destek olur. Öte yandan, Ozan’ın ayrılmasından sonra giderek kan kaybeden Milenyumsoft’ta işleri yoluna koymaya çalışan Çınar, bunun için sürpriz bir hamle yapar. Ozan boşanma davasından sonra Esra’yla buluşmak ister. Esra ve Ozan’ı gün bitiminde başka bir sürpriz beklemektedir.

FOX TV CANLI YAYIN AŞK MANTIK İNTİKAM 20. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

AŞK MANTIK İNTİKAM 20. BÖLÜM CANLI İZLE