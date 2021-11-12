Cuma günleri izleyici karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Ozan ve Esra, Çağla’nın hamilelik haberiyle sarsılmıştır. 21. bölümde neler yaşanacağını merak edenler ve diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Aşk Mantık İntikam 21. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam 21. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

FOX TV CANLI YAYIN AŞK MANTIK İNTİKAM 21. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AŞK MANTIK İNTİKAM 21. BÖLÜM CANLI İZLE

Ozan ve Esra, Çağla’nın hamilelik haberiyle sarsılmıştır. Çağla ise çok mutludur. Ozan’la birlikte yaşayacağı düşüncesiyle eşyalarını toplamaya başlar ancak Ozan’ın hamlesiyle hevesi kursağında kalır.

Bu hamilelikle ilgili Ozan’ın kafasında şüpheler vardır ve şüphelenen tek kişi Ozan değildir. Esra da Zeyno’dan aldığı bilgilerle Çağla’yı yakın markaja alır. Çağla onu adım adım takip eden Esra’dan gerçekleri saklayabilecek midir?

FOX TV CANLI YAYIN AŞK MANTIK İNTİKAM 21. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

AŞK MANTIK İNTİKAM 21. BÖLÜM CANLI İZLE