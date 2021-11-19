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FOX TV canlı yayın Aşk Mantık İntikam 22. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam 22. bölüm canlı izle

İzlenme rekorları kıran Aşk Mantık İntikam dizisi yeni bölümüyle FOX TV izleyicisinin karşısına çıkıyor. Ozan, bir an önce gidip Çağla ile yüzleşmek istese de Esra onu engelliyor. Dizinin heyecan dolu yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Aşk Mantık İntikam 22. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam 22. bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

FOX TV canlı yayın Aşk Mantık İntikam 22. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam 22. bölüm canlı izle

Burcu Özberk ve İlhan Şen'in başrollerini paylaştığı FOX TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Aşk Mantık İntikam 22. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Mert, Çağla’yı giderek köşeye sıkıştırmaktadır. Dizinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Aşk Mantık İntikam 22. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam 22. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

FOX TV canlı yayın Aşk Mantık İntikam 22. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam 22. bölüm canlı izle

FOX TV CANLI YAYIN AŞK MANTIK İNTİKAM 22. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AŞK MANTIK İNTİKAM 22. BÖLÜM CANLI İZLE

Esra, Çağla ile Mert’in buluştuğunu görmüştür. Ozan ise teknede, Çağla ile geçirdikleri geceye dair bir ipucu aramaktadır. Ozan ve Esra, Çağla’yla ilgili şüphelerini birbirleriyle paylaşırlar. İkisi de Çağla’nın gizli saklı bir şeyler çevirdiğine emindir artık. Ozan, bir an önce gidip Çağla ile yüzleşmek istese de Esra onu engeller. Akıllıca davranıp Mert gerçeğini ortaya çıkarmak için başka türlü bir plan yapmalarını önerir.

Diğer tarafta Mert, Çağla’yı giderek köşeye sıkıştırmaktadır. Çağla, Mert’i hayatından tamamen çıkarabilmek için bir buluşma ayarlar fakat Esra ve Ozan tarafından takip edildiğinden habersizdir.

FOX TV CANLI YAYIN AŞK MANTIK İNTİKAM 22. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

AŞK MANTIK İNTİKAM 22. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV canlı yayın Aşk Mantık İntikam 22. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam 22. bölüm canlı izle

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