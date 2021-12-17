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FOX TV canlı yayın Aşk Mantık İntikam 26.bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam dizisi son bölüm izle YouTube

Aşk Mantık İntikam dizisinin 26.bölümünde Ayaz'ın Ozan'ın kardeşi olduğunu açıklamasıyla Ozan gerçeği öğrenmek için Esra ile babasını bulmaya çalışmaktadır. Ortaya çıkan gerçek açığa kavuşacak mı? İşte FOX TV canlı yayın Aşk Mantık İntikam 26.bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam dizisi son bölüm izle YouTube linki...

FOX TV canlı yayın Aşk Mantık İntikam 26.bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam dizisi son bölüm izle YouTube

Başrollerini İlhan Şen ve Burcu Özberk'in paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisinde heyecan sürüyor. Esra'nın Çınar ve oğlu Atlas ile İngiltere'den geldikten sonra Arif Bey'in aldığı kararla İstanbul'da yaşamaya başlaması olayları bambaşka bir noktaya getirdi. Esra, Atlas'ın Ozan'ın oğlu olduğunu Zeyno'ya söylemesiyle büyük sırrı Çağla'nın ardından bir kişi daha öğrenmiş oldu. Bunun yanında Ozan'ın kardeşi olduğunu söyleyen Ayaz olayları bambaşka bir noktaya getirirken Ozan'ın babası bulmaya çalışmaktadır. Bu kapsamda ilgiyle izlenmesi beklenen dizinin 26.bölümünü izlemek isteyenler için FOX TV canlı yayın Aşk Mantık İntikam 26.bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam dizisi son bölüm izle haberimizde... 

FOX TV canlı yayın Aşk Mantık İntikam 26.bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam dizisi son bölüm izle YouTube

FOX TV CANLI YAYIN AŞK MANTIK İNTİKAM 26.BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AŞK MANTIK İNTİKAM DİZİSİ SON BÖLÜM İZLE

Ekrem ile Elif'in düğününe gelen  Ayaz Karakoç, Ozan'a kardeşi olduğunu söyleyerek herkesi şoke etti. Ozan'ın her şeyini kaybettiğini görmek istediğini söyleyen Ayaz, Ozan'a savaş açtı. Ozan ise Ayaz'ın kardeşi olup olmadığını öğrenmek için Esra ile babasını aramaya başlamış ve babasının adresinin öğrenerek yanına gitmiştir. Ozan'ın hayatında neler değişecek? Esra, Atlas'ı babasından gizlemeye devam etmek için neler yapacak? Dizinin 26 bölümünde yaşanacaklar haberimizde... 

FOX TV CANLI YAYIN AŞK MANTIK İNTİKAM 26.BÖLÜM İZLE

FOX TV AŞK MANTIK İNTİKAM 26.BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

AŞK MANTIK İNTİKAM DİZİSİ SON BÖLÜM İZLE

AŞK MANTK İNTİKAM DİZİSİ İZLE YOUTUBE 

FOX TV canlı yayın Aşk Mantık İntikam 26.bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam dizisi son bölüm izle YouTube

AŞK MANTIK İNTİKAM DİZİSİ OYUNCULARI

Burcu Özberk

İlhan Şen

Burak Yörük

Melisa Döngel

Günay Karacaoğlu

Zeynep Kankonde

Süleyman Atanısev

Mehmet Korhan Fırat

Sevda Baş

Ceren Koç

Birgül Ulusoy

Tarık Şerbetçioğlu 

Mehmet Yılmaz

Anıl Altan

FOX TV canlı yayın Aşk Mantık İntikam 26.bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam dizisi son bölüm izle YouTube

Tayfun Altuntaş
Editör
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