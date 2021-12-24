Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in başrollerinde yer aldığı Aşk Mantık İntikam dizisi heyecan dolu 27. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Esra'nın Ozan'a her şeyi anlatacağı bu bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Aşk Mantık İntikam 27. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

FOX TV CANLI YAYIN AŞK MANTIK İNTİKAM 27. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Ayaz’ın teklifiyle köşeye sıkışan Esra her şeyi Ozan’a anlatmaya karar verir. Bunu öğrenen Çınar, Esra ve Atlas’ı kaybetmemek için Ayaz’a geri çeviremeyeceği bir teklifte bulunur. Çağla ise Ozan’ı boşanmaktan vazgeçirmek için Ela’yı kullanmaktan çekinmez. Çınar’ın Ayaz’la birlikte kurduğu oyun Ozan’ın hiç beklemediği bir anda gerçeklerle karşı karşıya gelmesine neden olacaktır.

AŞK MANTIK İNTİKAM 27. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN AŞK MANTIK İNTİKAM 27. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE