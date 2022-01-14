FOX TV ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinin yeni bölümü oldukça merak ediliyor. Esra ile yüzleştiğinde oğlunu yıllardır kendisinden sakladığı için Ozan ona çok kızar. Diziyi kaçırmadan internetten izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Aşk Mantık İntikam 28. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

FOX TV CANLI YAYIN AŞK MANTIK İNTİKAM 28. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Atlas’ın kendi oğlu olduğunu öğrenen Ozan, hayatının en büyük şaşkınlığını yaşamaktadır. Esra ile yüzleştiğinde oğlunu yıllardır kendisinden sakladığı için ona çok kızar. Esra ise son yaşananlardan sonra Çınar’ı terk ederek aile evine yerleşir. Atlas için oynamak zorunda kaldığı evlilik oyununu daha fazla sürdüremeyecektir. Boşanmaya karar verir. Esra boşanmakta ne kadar kararlı ise Çınar da onu ve Atlas’ı kaybetmemekte bir o kadar kararlıdır. Bunun için bulduğu yol ise Esra ile ilişkisinin sonunu getirecektir.

Mert tehlikesini ilk anda savuşturmayı başaran Çağla, Ozan’ın içinde bulunduğu durumdan faydalanmaya kalksa da yaptığı hesaplar kendisinin aleyhine döner. Ozan, hiç beklemediği bir yerden aldığı bilgiyle Mert düğümünü çözmeye başlayacaktır. Ozan’ın, boşanma davasında yaptığı beklenmedik hamle, herkesin hayatını kökten değiştirecektir. Özellikle de Esra, Ozan ve Atlas’ın…

AŞK MANTIK İNTİKAM 28. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN AŞK MANTIK İNTİKAM 28. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE