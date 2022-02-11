On Numara sonuçları 11 Şubat 2022 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 11 Şubat 2022Son dakika | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den çiftçilere müjde!Bazlama ne demek, TDK'ya göre Bazlama kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?ATV canlı yayın Yalnız Kurt 3. bölüm full, tek parça izle | Yalnız Kurt son bölüm izle YoutubeStar TV Kaderimin Oyunu 8. bölüm tek parça izle | Kaderimin Oyunu son bölüm izle YoutubeKanal D canlı yayın Arka Sokaklar 614. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izle YoutubeFOX TV canlı yayın Aşk Mantık İntikam 32. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle YoutubeShow TV canlı yayın Aziz 13. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm izle YoutubeSpor Toto Süper Lig: Altay – Çaykur Rizespor maçı canlı izle | Bein Sports 1 canlı yayın izle linkiTV8 canlı yayın Kırmızı Oda 60. bölüm full, tek parça izle | Kırmızı Oda son bölüm izle Youtube
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. FOX TV canlı yayın Aşk Mantık İntikam 32. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle Youtube

FOX TV canlı yayın Aşk Mantık İntikam 32. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle Youtube

FOX TV ekranlarında cuma günleri izleyici karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam'ın yeni bölümünde Kazadan sonra Esra’nın kendisine çok özenli davrandığını gören Ozan, bu durumu kullanmak için her şeyi yapar. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler, haberimizden FOX TV canlı yayın Aşk Mantık İntikam 32. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

FOX TV canlı yayın Aşk Mantık İntikam 32. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle Youtube

No:9 Productions imzalı, ilk bölümü 18 Haziran 2021 tarihinde yayınlana başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen yer aldığı Aşk Mantık İntikam dizisi FOX TV ekranlarında her cuma yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Dizinin heyecan dolu 32. bölümünü kaçırmak istemeyenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Aşk Mantık İntikam 32. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

FOX TV canlı yayın Aşk Mantık İntikam 32. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle Youtube

FOX TV CANLI YAYIN AŞK MANTIK İNTİKAM 32. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Kazadan sonra Esra’nın kendisine çok özenli davrandığını gören Ozan, bu durumu kullanmak için her şeyi yapar. Sonunda Esra Ozan’ın kendisine oyun oynadığını anlar. O gün gerçekleşecek fotoğraf çekimini Efe ile halledeceklerini söyleyerek Ozan’ı evde bırakıp şirkete gider. Elbette Ozan durmaz ve çekime gider. Fakat Esra’nın planı ters teper. Ozan’ın daha önceki bir çekimden tanıdığı Andrea, bu kez de Esra’nın Ozan’ı kıskanmasına neden olacaktır. Bu kıskançlık dalgası Esra ve Ozan’ın oldukça yakınlaşmasına neden olur. Fakat Esra da Ozan da kırılmaktan korktukları için bu konuda bir türlü konuşamazlar. Ta ki şirketin kuruluş partisine, yani Sevgililer Günü akşamına kadar…

FOX TV canlı yayın Aşk Mantık İntikam 32. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle Youtube

Esra’nın Rüya’yla ilgili şüpheleri giderek artarken Ozan da kazadan birkaç gün sonra gelen bilirkişi raporundan Esra’nın arabasına sabotaj düzenlendiğini öğrenir. Ozan kamera kayıtlarına baktığında tüm gerçeği anlayacaktır. Ancak bu sırada Rüya’yla ilgili gerçekleri öğrenen Esra’nın, konuşmak için Rüya’nın evine gittiğinden haberi yoktur.

AŞK MANTIK İNTİKAM 32. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN AŞK MANTIK İNTİKAM 32. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

FOX TV canlı yayın Aşk Mantık İntikam 32. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
11
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT