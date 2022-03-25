Ekranların sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam 38. bölümüyle 25 Mart Cuma akşamı FOX TV izleyicisinin karşısına çıkıyor. Bu bölümde, başta Ozan olmak üzere tüm çevresi Esra’ya geçmişini hatırlatmaya çalışır. Diziyi kaçırmak istemeyenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Aşk Mantık İntikam 38. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

FOX TV CANLI YAYIN AŞK MANTIK İNTİKAM 38. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Esra, yaşadığı kaza sonrası hafızasını kaybetmiştir. Ozan’la evlendiğini, hatta ona evlenme teklifini kendisinin yaptığını hatırlamamaktadır. Başta Ozan olmak üzere tüm çevresi Esra’ya geçmişini hatırlatmaya çalışır. Bir anda tüm dünyası alt üst olan Esra ise hem bu yeni duruma uyum sağlamaya, hem de zihninde kaybolan geçmişini hatırlamaya çalışmaktadır.

Ozan geçmişte yaşadıkları anları yeniden canlandırarak Esra’nın hafızasının yerine gelmesi için uğraşır fakat bütün çabalarına rağmen Esra hatırlamaz. Ozan tüm ümidini kaybetmek üzereyken Esra ona ilginç bir teklifle gelir; kendilerine sıfırdan, yeni anılar yaratacaklardır. İki insanı yaşananlar mı bir araya getirir? Yoksa o iki insan birbirleri için yaratıldıysa ne olursa olsun dönüp dolaşıp yine birbirlerine aşık mı olurlar?

AŞK MANTIK İNTİKAM 38. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN AŞK MANTIK İNTİKAM 38. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE