Cuma akşamlarına damga vuran Aşk Mantık İntikam dizisi 40. bölümüyle FOX TV izleyicisi karşısına çıkıyor. Şirketi almak isteyen adamın hamlesi ne olacak? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Aşk Mantık İntikam 40. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

FOX TV CANLI YAYIN AŞK MANTIK İNTİKAM 40. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Esra ve Ozan sonunda beraberdirler. Mutluluklarını bozmamak için tartışmamaya, kavga etmemeye karar verirler. Başarırlar da. Fakat bu durum ilişkilerinin dengesini bozar. Esra evliliklerinin bir rutine girdiğini fark edince bunu düzeltmeye karar verir. Aralarındaki ateşi geri getirecektir ama olaylar planladığı gibi gitmez. Ozan, Esra’yla gittiği yemeği mahvedince Esra, Zeyno ve Elif’le küçük bir direniş başlatır.

Ozan ise Eko ve Musa ile karşı direniş başlatacaktır. Mahalleye sıçrayan olay ortamın iyice gerilmesine neden olur. Esra ve Ozan’ın arasındaki bu çatışma ateşlerini geri getirse de artık yeni bir sorunları vardır. Şirketi almak isteyen karanlık bir adam beklemedikleri bir anda hayatlarını alt üst eden bir hamle yapacaktır.

AŞK MANTIK İNTİKAM 40. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN AŞK MANTIK İNTİKAM 40. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE