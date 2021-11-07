Elbet Bir Gün, Most Production imzalı, ilk bölümü 7 Kasım 2021'de yayımlanan, yönetmen koltuğuna Gül Oğuz’un oturduğu ve aynı zamanda da proje tasarımını üstlendiği, senaryosunu Yusuf Reha Alp’in yazdığı, bölüm hikayesi ve trentmanını ise Funda Alp ve Didem Kaplan’ın birlikte kaleme aldığı dizinin ilk bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Elbet Bir Gün 1. bölüm full, tek parça izle | Elbet Bir Gün ilk bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

FOX TV CANLI YAYIN ELBET BİR GÜN 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ELBET BİR GÜN İLK BÖLÜM CANLI İZLE

Başarılı gazeteci Murat Güven, sunuculuğunu da yaptığı Kayıp Hayatlar programında faili meçhul bir şekilde öldürülen üçü çocuk beş kişinin cinayetini haber yapar ama araştırmaları sırasında aileye mensup iki kız kardeşin kayıp olduğunu öğrenir. Murat Güven, Feride ve Nesime adındaki kız kardeşleri bulmak için harekete geçtiğinde ise onunla beraber yıllardır intikam alma arzusuyla yanıp tutuşan Cemil Bey’in de onların peşine düşeceğinden habersizdir. Cemil Bey’in Nesime’den olan kızı Mevsim olayların peşine düşer ve Murat Güven’le iş birliği yapmaya karar verir.

Bu iş birliği Nesime ve Feride’nin bütün hayatlarının alt üst olmasına sebep olacaktır. Kız kardeşler, Nesime’nin yıllar evvel terk ettiği eski kocası Cemil’den yıllardır kimliklerini gizleyerek saklanmaktadır. Her iki kadın da geçmişi arkalarında bırakıp yepyeni hayatlar kurmuştur. Üstelik birbirlerinden de bihaberdirler. Karakterleri taban tabana zıt olan iki genç kadının hayatlarının bu haber sonrasında kesişmesi ikisini de yalanlar ve sırlarla dolu geri dönülmez bir yola sokar. Birbirlerine yabancı iki kız kardeş, arkalarından gelen geçmişten kaçabilmek için nasıl bir yol izleyeceklerdir?

FOX TV CANLI YAYIN ELBET BİR GÜN 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ELBET BİR GÜN İLK BÖLÜM CANLI İZLE