Sevda Erginci ve İsmail Ege Şaşmaz'ın başrollerinde olduğu Elkızı dizisi yeni bölümüyle FOX TV izleyicisi karşısına çıkıyor. Ezo'yu bu bölümde neler bekliyor? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde vermiş olduğumuz FOX TV canlı yayın Elkızı 4. bölüm full, tek parça izle | Elkızı 4. bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

FOX TV CANLI YAYIN ELKIZI 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ELKIZI 4. BÖLÜM CANLI İZLE

Ali, gücü eline geçiren Ezo’ya bir ders vermek için Cavidan’la iş birliği yapar ancak işler hem Ezo’yu yaralayacak hem de aralarındaki dostluğu kopartacak kadar ileri gidecektir. Ezo tek yaslandığı, güç bulduğu Ali’den aldığı darbeyle çöker. Onun bu duygusal zayıflığını fırsat bilen Harun hemen planları doğrultusunda Ezo ile yakınlaşmanın yollarını arar. Harun oldukça rahat ve özgür bir şekilde Ezo ile ilgilenirken Aslı tüm öfkesiyle onu arıyordur.

Cavidan ise gitgide kendisini güçsüz hissediyordur ve Ezo’nun bu kontrolsüz gücü onu korkutuyordur. Güçlü ve sert durmaya çalışırken bir hata yapar. Neredeyse kendi canından olacağı bir hata hem de...

Zayıf düşürüp, teslim olmasını bekledikleri Ezo bu defa daha da güçlü çıkar herkesin karşısına. Şimdi kartlar yeniden dağıtılıyordur. Ezo ve diğerleri...

FOX TV CANLI YAYIN ELKIZI 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ELKIZI 4. BÖLÜM CANLI İZLE