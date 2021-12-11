Elkızı dizisi 8. bölümüyle FOX TV izleyicisinin karşısına geçiyor. Ezo için hayat bambaşka bir hal alacağı yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için FOX TV canlı yayın Elkızı 8. bölüm full, tek parça izle | Elkızı son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

FOX TV CANLI YAYIN ELKIZI 8. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ELKIZI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Zeliha’nın gelişiyle bütün dengeler değişir. Ezo için hayat bambaşka bir hal alır. Öldü bildiği annesi yaşıyordur. Annesine kavuşmuştur ama hiçbir şey umduğu gibi değildir. Bunca zaman kim saklamıştır annesini? Selçuk ise bir yandan sevdiği kadının dönüşüyle içinde kopan fırtınaları dindirmeye çalışırken bir yandan da Zeliha’ya bunu yapanların peşine düşmüştür.

Çemberin daraldığının farkında olan Cavidan, şüpheleri kendi üzerinden uzaklaştırmak için çok tehlikeli bir karar alır. Nermin bu sırada bambaşka bir tehditle uğraşıyordur - Cemal! Harun’un da dahil olduğu büyük bir suçla hayatları allak bullak olur. Songül ise kendisini birden Ali’nin yanında hem de en zor anında destekçisi olarak bulmuştur.

Ali’nin ise aklı da kalbi de Ezo’dadır. Artık susmayacaktır Ali. Ezo’ya içinde ne varsa döker. Ezo için bir başka şok da bu olur. Dünyası başına yıkılan Harun’a bir başka darbe de Ezo’dan gelir. Her şey arap saçına dönmüştür. Tüm bu duygusal depremlerin arasında Ezo da hayatına dair, hislerine dair kesin kararlar almıştır.

ELKIZI 8. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN ELKIZI 8. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ELKIZI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE