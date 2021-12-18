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FOX TV canlı yayın Elkızı 9. bölüm full, tek parça izle | Elkızı son bölüm Youtube izle

Elkızı'nın yeni bölümünde Ezo kimsenin baskısı altında kalmadan kalbinin sesine kulak veriyor. Dizinin heyecan dolu yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Elkızı 9. bölüm full, tek parça izle | Elkızı son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik...

FOX TV canlı yayın Elkızı 9. bölüm full, tek parça izle | Elkızı son bölüm Youtube izle

FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sevda Ergişi'nin başrolünde olduğu Elkızı dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde vermiş olduğumuz FOX TV canlı yayın Elkızı 9. bölüm full, tek parça izle | Elkızı son bölüm Youtube izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

FOX TV CANLI YAYIN ELKIZI 9. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ELKIZI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Ezo kimsenin baskısı altında kalmadan kalbinin sesine kulak verir. Kalbinde tek bir kişiye yer vardır: Ali’ye. Bunu önce kendisine daha sonra da Ali’ye itiraf eder. Artık onlar için vuslat zamanıdır…

Onların birlikteliği Songül’ün içinde dillendirmediği bir kırıklığa neden oluyordur. Ali ve Ezo’nun düğün hazırlıkları boyunca Ali’nin kendisinden yardım istemesi de içindeki burukluğu ve hüznü pekiştirir. Masum bir üzüntü…

FOX TV canlı yayın Elkızı 9. bölüm full, tek parça izle | Elkızı son bölüm Youtube izle

Ancak onun kadar masum olamayan biri vardır: Harun. İşlediği cinayetle beraber ruhundaki karanlığa teslim olan Harun için artık yaşamak eziyete dönüşmüştür. Ezo’nun kendisine karşı olan acımasız tavrı, annesi Nermin’le beraber küçük düşürülüp kovulması, beş parasız halde kasabada sıkışıp kalması… Hepsi içindeki öfkeyi besliyordur. Eline geçen ilk fırsatta ise hayal bile edemeyeceği güç kazanır. Onun gözünde son yaşadıklarından dolayı hiçbir kadının değeri kalmamıştır. Ezo da bu kadınların başını çekiyordur. Boğulduğu o karanlık tarafta yalnız kalmak istemez. Ezo’yu da kendisiyle beraber sürüklemeye hazırdır…

Gerçek sevenler Ali ve Ezo, birbirlerine aşklarını itiraf ettikleri noktada ömürlük imzaya bir adım kala Ezo, annesi ve sevdiği adam arasında bir seçim yapmak zorundadır…

ELKIZI 9. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN ELKIZI 9. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ELKIZI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

FOX TV canlı yayın Elkızı 9. bölüm full, tek parça izle | Elkızı son bölüm Youtube izle

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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