Ekranların sevilen dizilerinden olan Evlilik Hakkında Her Şey 11. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yalın ve Güneş evlilik tarihi almalarının ardından ailelerini tekrar bir araya geleceği yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Evlilik Hakkında Her Şey 11. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

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Neyran ve Koray tarafından köşeye sıkıştırılan Melisa’ya bir çıkış yolu arayan Azra ve Yıldırım’ın işi bu sefer hiç de kolay olmayacaktır. Ural ve Sanem cephesinde ise gerilim hat safhadayken DNA sonucu gelir. Çolpan ve Erman, Serhan’ı köşeye sıkıştırmanın bir yolunu bulmuşlardır.

Yalın ve Güneş evlilik tarihi almalarının ardından ailelerini tekrar bir araya getirmeye karar verirler. Nişan töreninden sonra ilk kez bir araya gelecek olan iki aile için bu akşam yemeği beklenmedik gelişmelere sebep olur. Neyran ve Koray hazırladıkları protokolü Melisa’ya imzalatmak için tekrar Arsen Cevher Hukuk’a gelirler. Fakat bu sefer kötü bir sürprizle karşılaşma sırası onlardadır…

FOX TV CANLI YAYIN EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 11. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY YENİ BÖLÜM CANLI İZLE