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FOX TV canlı yayın Evlilik Hakkında Her Şey 12. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle

Azra Neyran'a anlaşmalı boşanma için tekliflerini sunarken Koray ise öfkeden deliye döner. Yıldırım Koray'ın yakasına yapışınca ortalık karışır. Neyran ve Azra ekibi arasında ipler gerilirken Çolpan ve Ural söz dalaşına girerler. Evlilik Hakkında Her Şey'i kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Evlilik Hakkında Her Şey 12. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle linklerine yer verdik...

FOX TV canlı yayın Evlilik Hakkında Her Şey 12. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının hayatları anlatılıyor. Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağını merak edenler ve kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Evlilik Hakkında Her Şey 12. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle linklerine yer verdik...

FOX TV canlı yayın Evlilik Hakkında Her Şey 12. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle

FOX TV CANLI YAYIN EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 12. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | EVLİLİK HAKKINA HER ŞEY SON BÖLÜM İZLE

Azra, Melisa davasında kilit tanık olan bakıcıya ulaşmaya kararlıdır. Bunun için Sanem’den yardım ister. Serhan Yıldırım’a Nedim’e karşı kullanabileceği bir delil verirken Nedim’in büroya gelmesiyle işler karışır. DNA sonucunun etkisiyle öfkesine yenik düşen Ural, Sanem ve Alina’yla arasını düzeltmek istemektedir. Ancak bu çabaların sürpriz bir davetle sonuçlanacağından haberi yoktur... Çolpan yeni büroya adapte olmaya çalışırken yeni bir asistan arayışına girer.

FOX TV canlı yayın Evlilik Hakkında Her Şey 12. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle

Azra’ya karşı kendisine Neyran’ı avukat olarak tutan Sergen ve Neyran arasındaki ilişki ilerlemektedir. Bu tehlikeli yakınlaşmanın, Melisa ve Koray davasına çok önemli etkileri olacaktır.  Azra ve Yıldırım’ın teklifini reddeden Neyran ve Koray’ın planı işlemektedir. Köşeye sıkışan Azra ve Yıldırım’ın Melisa davasını kazanabilmeleri için artık bir mucizeye ihtiyaçları vardır.

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