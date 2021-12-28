Salı günleri FOX TV'de izleyici karşısına geçen Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin 13. bölümünde Güneş ve Yalın evlilik hazırlıklarına devam ederken birlikteliklerini onaylamayan Nursen ve Zafer, onları ayırmaya kararlıdırlar. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler FOX TV canlı yayın Evlilik Hakkında Her Şey 13. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm Youtube izle linklerine haberimizden ulaşabilir...

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Melisa davasından sonra büroda yapılan kutlamaya gelen sürpriz ziyaretçiler, Azra’yı kariyerindeki en zor davalardan biriyle karşı karşıya bırakacaklardır. Güneş ve Yalın evlilik hazırlıklarına devam ederken birlikteliklerini onaylamayan Nursen ve Zafer, onları ayırmaya kararlıdırlar. Fakat yaptıkları plan hiç beklenmedik bir şekilde hayatlarının değişmesine sebep olur.

Ural’ın Çolpan’la tanışmasının ardından, Sanem’le olan ilişkileri artık yeni bir döneme girmiştir. Ural’ın Sanem’e hayatının en büyük sürprizini yapmaya hazırlanması, Sanem’in büyük bir korkuya kapılmasına sebep olur. Sergen kayınpederi Faruk’un ölmek üzere olduğunu öğrenir. Bir yandan Faruk’un sırrını saklamak için uğraşıp, bir yandan da ona yardımcı olmaya çalışırken, Azra’ya yakalanır. Şimdi artık ikisi için de hiçbir şey eskisi gibi olamayacaktır…

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 13. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 13. BÖLÜM CANLI YAYIN

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE