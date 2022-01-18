FOX TV ekranlarında salı akşamları izleyici karşısına çıkan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin 15. bölümünde Faruk’un ölümünün ardından Cevher ailesini büyük bir sürpriz beklemektedir. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde verdiğimiz FOX TV canlı yayın Evlilik Hakkında Her Şey 15. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm Youtube izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

FOX TV CANLI YAYIN EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 15. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Faruk’un ani ölümü herkesi derinden sarsmıştır. Faruk’un ölümünün ardından Cevher ailesini büyük bir sürpriz beklemektedir. Ortaya çıkan bir mektup Cevher ailesi için tüm dengeleri değiştirir. Sanem, Ural’ın gitmesi ve Faruk’un ölümünün yarattığı duygusal tahribatla kendi yöntemleriyle baş etmeye çalışırken, dibe doğru çekildiğinden habersizdir. Güneş peş peşe yaşanan aksiliklerden kendisini sorumlu tutmaya başlar.

Faruk’un ölmeden önce, Deniz’in kardeşleriyle yakın olması için kurduğu plan, Nazan’ın müdahalesiyle alt üst olur. Nazan beklenmedik bir hamleyle Çolpan ve Erman’ı içinden çıkması güç bir durumla karşı karşıya bırakacaktır. Azra, Sergen’i hastalık sürecinde yalnız bırakmamak için boşanmayı ertelemeye karar verir. Diğer taraftan Yıldırım ise Sergen’in oyunun bozmaya kararlıdır…

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 15. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 15. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE