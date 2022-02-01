FOX TV Canlı Yayın Evlilik Hakkında Her Şey 17. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm Youtube izle​​​​​​​

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FOX TV CANLI YAYIN EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 17. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Bora ve Sergen’in büroda yarattığı depremin etkileri sürerken Songül’ün ani gelişi Azra’yı zor bir davayla karşı karşıya bırakacaktır. Serhan Gülan davasının ortaya çıkmasıyla Azra’nın Yıldırım’a olan güveni sarsılır. Yıldırım, Azra’nın güvenini tekrar kazanabilmek için harekete geçer. Çolpan ve Sanem tarafından ihanetle suçlanan Deniz’e aileden sürpriz bir isim yardım eli uzatır. Bugüne kadar aile hukuku davalarına bakan Arsen Cevher Hukuk Bürosu’nda Bora’nın yönetime geçmesiyle ceza davalarına da bakılmaya başlanır.

Müvekkil portföyündeki bu değişim Sanem’i heyecanlı bir maceraya sürükleyecektir. Oğlu Eren’in babasıyla birlikte yaşamak istemesi Azra üzerinde sarsıcı bir etki yaratır. Kendi hukuk bürosundan uzaklaşmak zorunda kalan Erman geçmişini sorgulamaya başlar. Çolpan’la geçmişlerine ait büyük bir sırrın Bora ile bağlantısı olduğundan şüphelenir. Erman’ı bürodan uzaklaştırmayı başaran Bora için sıradaki hedef Çolpan Cevher’dir. Fakat savaş bayraklarını asan Cevher kadınlarıyla uğraşmanın zannettiği kadar kolay olmadığını Bora da anlayacaktır…

FOX TV CANLI YAYIN EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 17. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

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