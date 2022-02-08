MF Yapım imzalı, ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yusuf Pirhasan’ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ’un uyarladığı, Türk yapımı dram ve polisiye türündeki televizyon dizisi olan Evlilik Hakkında Her Şey, 18. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağını merak edenler ve kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Evlilik Hakkında Her Şey 18. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

FOX TV CANLI YAYIN EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 18. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Yıldırım ve Bora’nın geçmişlerindeki sır perdesi aralanırken, Yıldırım’dan şüphelenen Sanem’in bu işin peşini bırakmaya niyeti yoktur. Gözünü karartan Sanem düşmanın inine girmenin yollarını arar. Yüzükle yakalanan Songül, Nadide tarafından tehdit edilmeye başlanır. Azra’nın Songül’ü kurtarmak için bir planı vardır fakat bunun için duayen avukatların yardımı gerekmektedir. Erman ve Çolpan, Songül davasında Azra’ya sürpriz bir yardımda bulunurlar.

Bununla beraber Güneş’in kafesini yeni üsleri olarak belirleyen Erman ve Çolpan, “kırk yıllık günah” olarak adlandırdıkları Vedat Parmaksız davasını, Azra, Sanem ve Yıldırım’la paylaşırlar. Bora hakkındaki düğümü çözmenin tek yolu, onun gerçekte kim olduğunu öğrenmekten geçmektedir. Sonuç olarak Vedat Parmaksız ve Bora arasında bir bağ olup olmadığını araştırmaya karar verirler. Fakat bunun için önemli bir düşmanının yardımına ihtiyaçları vardır. Bu meseleyi sona erdirmeye kararlı olan Azra ve Sanem’i tehlikeli bir yolculuk beklemektedir.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 18. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 18. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE