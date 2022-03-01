BBC yapımı "The Split" dizisinden uyarlanan bir yapım olan Evlilik Halkında Her Şey dizisinin yeni bölümü büyük bir merakla bekleniyor. Bu akşam ekrana gelecek bölümde Yıldırım'ın ölümünün ardından bir yıl geçmiş olacak. Dizinin heyecan dolu yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde yer verdiğimiz FOX TV canlı yayın Evlilik Hakkında Her Şey 21. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

FOX TV CANLI YAYIN EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 21. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Yıldırım’ın ölümünün üzerinden bir sene geçmiş olmasına rağmen Azra acısını ilk günkü gibi yaşamaya devam etmektedir. Yıldırım’ın ölümünden kendisini ve Çolpan’ı sorumlu tutan Azra, avukatlığı bırakmış Güneş’in kafesinde çalışmaya başlamıştır. Herkes Azra’nın yeniden yaşama dönmesi için çaba gösterse de Azra için bu hiç kolay olmayacaktır. Artık ne hayata ne de mesleğine karşı bir heyecan duygusu yoktur içinde. Arsen Hukuk’la yolları ayıran Çolpan, Erman’la karşı karşıya geldikleri yeni bir dava ile rekabetine kaldığı yerden devam edecektir.

Geçen bir sene zarfında Sanem ve Bora arasındaki ilişkinin boyutu da değişmiştir. Aralarındaki yakınlığı fark eden Deniz ikisinin neler karıştırdığını öğrenmek için peşlerine düşer. Haluk, Yıldırım’ın anılarıyla yaşamaya devam eden Azra’yı ziyaret eder ve onu bir sene önce intihar ederek ölen karısı Buket’e ithaf ettiği kitabının tanıtım gecesine davet eder. Başta bu davete sıcak bakmayan Azra, Haluk’un samimiyetinden şüphe edeceği bir şey fark eder. Böylece davete katılmayı kabul eden Azra’yı orada büyük bir sürpriz beklemektedir. Haluk’un maskesini düşürmek için davete bomba gibi bir giriş yapan avukat Efe Avcı; geceye damgasını vuracaktır.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 21. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 21. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE