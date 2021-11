FOX TV canlı yayın Evlilik Hakkında Her Şey 7. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey 7. bölüm canlı izle FOX TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Tüm gerçekleri öğrenen Azra'nın aniden karar değiştirerek boşanmaktan vazgeçmesi herkesi şoke ediyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Evlilik Hakkında Her Şey 7. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey 7. bölüm canlı izle linklerine yer verdik....

Her hafta salı günü izleyici karşısına çıkan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Aldatıldığını öğrenmesinin ardından büyük bir yıkım yaşayan Azra'nın boşanmaktan vazgeçmesiyle neler olacağı merak ediliyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde verdiğimiz FOX TV canlı yayın Evlilik Hakkında Her Şey 7. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey 7. bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler... FOX TV CANLI YAYIN EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 7. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 7. BÖLÜM CANLI İZLE Ailesine boşanacağını söylemeye hazırlanan Azra’nın aniden değişen kararı merak konusudur. Duruma en çok Yıldırım ve Sanem bozulurken, Sergen son anda dağılmaktan kurtulan evliliğine sıkı sıkı tutunmaya kararlıdır. Bu esnada oğlu Eren’in okul gösterisinde ünlü şarkıcı Melisa Tercan ile karşılaşan Azra, yeni müvekkiliyle tanıştığından habersizdir. Miray’ın hayatına sızmış olan Jale ise Azra ve Sergen’in boşanmayacağını öğrenince deliye döner. Azra’nın hayatını zorlaştıracak yeni bir planın adımını atar. Bu sırada Cevher Hukuk’un devir işlemleri için Arsen Hukuk’a gelen Çolpan zor anlar yaşayacaktır. Sanem ve Ural, Eylül’ün sakladığı gerçeğin peşindeyken beklenmedik biriyle karşılaşırlar. Sergen ise karısıyla arasının düzeliyor olmasından memnun, hayatı eski düzenine kavuşacak diye ümitlidir. Bu yüzden hayatından tümüyle çıkarmak istediği Jale ise daha da öfkelenerek intikam konusunda kararlı adımlar atacaktır. Bu esnada Azra’nın Sergen’e hazırladığı büyük sürpriz ise her şeyi değiştirecektir... FOX TV CANLI YAYIN EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 7. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 7. BÖLÜM CANLI İZLE Evlilik Hakkında Her ŞeyFox Tv