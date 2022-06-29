Çarşamba günleri FOX TV'de izleyici karşısına çıkan Gizli Saklı dizisinin 4. bölümünde Levent ve Yaz, Tarıkların yokluğunda Ömer’e göz kulak olma bahanesi ile Tarık’ın odasına bir dinleme cihazı yerleştirirler. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Gizli Saklı 4. bölüm full, tek parça izle | Gizli Saklı son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

FOX TV CANLI YAYIN GİZLİ SAKLI 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | GİZLİ SAKLI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Namık’a yakalanan Levent ve Yaz düştükleri zor durumdan kurtulmayı başarırlar ama işleri giderek zorlaşmıştır. Bu sırada Tarık’ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması olayların seyrini tamamen değiştirir.

Levent ve Yaz, Tarıkların yokluğunda Ömer’e göz kulak olma bahanesi ile Tarık’ın odasına bir dinleme cihazı yerleştirirler. Her şey istedikleri gibi ilerlemekteyken sürpriz bir gelişme yaşanır.

GİZLİ SAKLI 4. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN GİZLİ SAKLI 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

GİZLİ SAKLI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE