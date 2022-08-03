FOX TV canlı yayın Gizli Saklı 8. bölüm final full, tek parça izle | Gizli Saklı son bölüm final izle Youtube​​​​​​​

Ekranların ilgiyle izlenen dizileri arasında yer alan Gizli Saklı dizisi 8. bölümüyle FOX TV izleyicisi karşısına çıktı. Zeynep bir anda düğünden kaybolur. Babasının yanına her şeyi anlatmaya gitmişken kapının önünde bavullarını görür ve Nehir’in doldurmalarıyla evden kovulduğunu öğrenir, gördüklerini anlatmaktan vazgeçer. Diziyi izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Gizli Saklı 8. bölüm full, tek parça izle | Gizli Saklı son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

FOX TV CANLI YAYIN GİZLİ SAKLI 8. BÖLÜM FİNAL FULL, TEK PARÇA İZLE | GİZLİ SAKLI SON BÖLÜM FİNAL İZLE YOUTUBE

Naz ve Pamir, düğünde beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan Zeynep’i idare etmek için çabalarlarken Aynur, Yaz’ın polis olduğunu ele verir, Zeynep bir anda düğünden kaybolur. Babasının yanına her şeyi anlatmaya gitmişken kapının önünde bavullarını görür ve Nehir’in doldurmalarıyla evden kovulduğunu öğrenir, gördüklerini anlatmaktan vazgeçer. Yaz ve Levent tam operasyonun bittiğini düşünüp umutlarını kaybetmiştir ki gelen sürpriz bir telefonla Zeynep onlara yardım edeceğini söyler.

Bir yandan her şeyden habersiz Tarık, operasyonu başarıya ulaştıracak teslimatı gerçekleştirmek için Levent’e talimat verir. Her şey tıkırında ilerlerken Zeynep tekrar ortadan kaybolur. Koşuoğlu ailesi suçüstü yakalanır ve gizli saklı tüm sırlar ortaya dökülür. Bir kelebek havaya uçar ve bu hikâye bizlere yaşattığı tüm sürprizleriyle son bulur.

FOX TV CANLI YAYIN GİZLİ SAKLI 8. BÖLÜM FİNAL FULL, TEK PARÇA İZLE

GİZLİ SAKLI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

GİZLİ SAKLI TÜM BÖLÜMLER

​​​​​​​