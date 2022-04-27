FOX TV'nin yeni dizisi Gülümse Kaderine 27 Nisan 2022 tarihinde seyircisiyle buluşuyor. Yetimhanede büyüyen iki genç kızın hayat hikayesinin konu edindiği Gülümse Kaderine dizisinin ilk bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Gülümse Kaderine 1. bölüm full, tek parça izle | Gülümse Kaderine ilk bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

FOX TV CANLI YAYIN GÜLÜMSE KADERİNE 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | GÜLÜMSE KADERİNE İLK BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Eda ve Yaren Bursa’da yetiştirme yurdunda büyümüş, birbirlerini kardeş olarak kabul ederek kimsesizliklerini avutmaya çalışan iki genç kızdır. Yaren üniversite sınavına girip tıp fakültesini kazanarak doktor olmak istemektedir. Eda ise liseyi yarıda bırakmış, okuyarak bir yere varamayacağını düşünmektedir.

İkisi de on sekiz yaşını doldurdukları için artık kendi hayatlarını kurmak isterken, iki kızın kaderi gittikleri bir ev partisinden sonra trajik bir şekilde tamamen değişecektir… Yaren kendisinden saklanan geçmişinin sırlarına doğru bir yolculuğa çıkarken, Eda bu yolculukta bütün krizleri fırsata çevirmeye başlar… Hayatın onlara borçlu olduğunu düşünüyor... Ve bu borcun karşılığı iyi talihle ödenmezse, Eda söke söke tahsilatı yapmaya kararlı…

GÜLÜMSE KADERİNE 1. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN GÜLÜMSE KADERİNE 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

GÜLÜMSE KADERİNE İLK BÖLÜM İZLE YOUTUBE