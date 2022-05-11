Yayınlandığı ilk bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran Gülümse Kaderine dizisi 3. bölümüyle 11 Mayıs 2022 Çarşamba akşamı FOX TV izleyicisinin karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde verdiğimiz FOX TV canlı yayın Gülümse Kaderine 3. bölüm full, tek parça izle | Gülümse Kaderine son bölüm izle Youtube linklerinde ulaşabilir...

FOX TV CANLI YAYIN GÜLÜMSE KADERİNE 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | GÜLÜMSE KADERİNE SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Eda, Fırat’ın çantasından aldığı pırlantaları Yaren’den gizler ve iki kız köşkte hizmetçi olarak çalışmaya başlar. Zor duruma düşen Fırat kızlarından pırlantaları almak için fırsat kollamaktadır. Yaren’i Ekin’den kıskanan Ayşegül ise kızların açığını yakalamak istemektedir.

Yaren, babası olduğunu bilmeden Kudret’in evinde hizmetçi olarak çalışırken, Eda elindeki pırlantalarla ikisi için yeni planlar yapmaya başlar. Yaren’in kimliğinden şüphelenmeyen Neval ise öğrendiği şok bir bilgiyle sarsılır.

GÜLÜMSE KADERİNE 3. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN GÜLÜMSE KADERİNE 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

GÜLÜMSE KADERİNE SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE