Neslihan’ın dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu illüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu bir kızla. Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır. Ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin… Dizinin ilk bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV canlı yayın İyilik 1. bölüm full, tek parça izle | İyilik son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

FOX TV CANLI YAYIN İYİLİK 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | İYİLİK SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Neslihan, kocası ve çocuklarıyla şahane hayatına devam ederken, bir gün spor salonunda fenalaşır. Onu tanımadığı, genç bir kız kurtarır. Daha sonra adının Damla olduğunu öğrendiği bu kızla arkadaş olurlar.

Kızın, evli bir adamla birlikte olduğunu ve anlattıklarının içindeki çaresizliği fark edip onu bu ilişki konusunda yalnız bırakmamaya karar verir. Adamın kendi kocası olduğunu bilmeden…

İYİLİK 1. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN İYİLİK 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

İYİLİK SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE