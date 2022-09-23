Medyapım imzalı, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, başrollerini Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey'in paylaştığı İyilik dizisi 11. bölümüyle ekrana geldi. Birbirinden çarpıcı olayların yaşandığı dizinin sezon finalini kaçıran veya yeniden izlemek isteyenler için FOX TV canlı yayın İyilik 11. bölüm yeni sezon full, tek parça izle | İyilik yeni sezon Youtube linki haberimizde...

FOX TV CANLI YAYIN İYİLİK 11. BÖLÜM YENİ SEZON FULL, TEK PARÇA İZLE | İYİLİK YENİ SEZON İZLE YOUTUBE

Murat arsa konusunda annesine karşı kendisini koruduğu için Neslihan’a müteşekkirdir. Neslihan kocasını koruyan eş rolü oynayarak hem Murat’ın güvenini kazanmış hem de Damla’ya karşı Damla’nın hiç beklemediği bir yerden zafer kazanmıştır.

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Neslihan son kozunu oynar ve Damla’ya annesini kurtarabilecek belgelere karşılık Murat’ı teklif eder. Murat’tan umudunu kesen Damla, Neslihan’ın teklifini kabul eder. Murat, tüm bunlardan kurtulabilecek midir?

FOX TV CANLI YAYIN İYİLİK 11. BÖLÜM YENİ SEZON FULL, TEK PARÇA İZLE

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