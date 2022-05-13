İlk 2 bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran dizi İyilik 3. bölümüyle 13 Mayıs Cuma akşamı FOX TV ekranına geliyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV canlı yayın İyilik 3. bölüm full, tek parça izle | İyilik son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

FOX TV CANLI YAYIN İYİLİK 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | İYİLİK SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Neslihan’ın “kocam nerede” diye Damla’nın kapısına dayanması şüphelerinin en doruk noktasıdır. Damla ve Murat, bu durumdan sıyrılsalar da Neslihan’ın şüpheleri durulmaz. Damla ise bu durumdan faydalanıp, Neslihan’ı Murat’ın onu aldattığına iyice ikna etmeye çalışır.

Şahika dahil kimseye bu konuda tam olarak güvenemeyen Neslihan son çareyi Koray’a danışmakta bulur. Herkesin peşinde olduğu gerçekler ise holdingin yıldönümü kutlamasında bir araya gelir. Pandora’nın kutusu açılmak üzeredir…

İYİLİK 3. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN İYİLİK 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

İYİLİK SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE