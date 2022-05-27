FOX TV'de cuma akşamları ekrana gelen İyilik dizisi yeni bölümüyle ekrana geliyor. Damla’nın hamile olduğunu öğrenmesi, Neslihan’ın kaza yapmasına sebep olmuştur. Diziyi izlemek isteyenler haberimizde bulunan FOX TV canlı yayın İyilik 5. bölüm full, tek parça izle | İyilik son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

FOX TV CANLI YAYIN İYİLİK 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | İYİLİK SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Damla’nın hamile olduğunu öğrenmesi, Neslihan’ın kaza yapmasına sebep olmuştur. Bir yanda kocasının çocuğuna hamile metresi, bir yanda da babasının metresinden olduğunu öğrenip kayıplara karışmış kardeşi…

Bu yükün altından annesi gibi kalkamayacağına inanan Neslihan, ortada günahsız bir bebek söz konusu olduğu için aradan çekilmeye ve Murat’tan boşanmaya karar verir. Murat’ı kaybetmeyi göze alamayan Damla ne kadar ileriye gidecektir?

İYİLİK 5. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN İYİLİK 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

İYİLİK SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE