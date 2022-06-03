FOX TV ekranlarında cuma akşamları izleyici karşısına çıkan İyilik dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. 6. bölümüyle 3 Haziran Cuma akşamı FOX izleyicisiyle buluşacak olan dizide Damla’yı Sinan’la birlikte görmeye tahammül edemeyen Murat ise ikisinin evlenmesine engel olabilmek için son kozunu oynar. Yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan FOX TV canlı yayın İyilik 6. bölüm full, tek parça izle | İyilik son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

FOX TV CANLI YAYIN İYİLİK 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | İYİLİK SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Sinan’ın Damla’yı kız arkadaşı olarak Neslihan’ın evine yemeğe getirmesi hem Neslihan’a hem Murat’a büyük bir şok olur. Ancak Sinan’ı kullanarak Neslihan’ın Murat’tan ayrılmasına sebep olmak isteyen Damla’nın planı ters teper ve Neslihan, Damla’ya inat onu kendi tuzağına tutsak eder.

Damla’yı Sinan’la birlikte görmeye tahammül edemeyen Murat ise ikisinin evlenmesine engel olabilmek için son kozunu oynar. Murat’ın sürprizinin Şahika başta olmak üzere herkesin üzerinde büyük bir etkisi olacaktır…

İYİLİK 6. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN İYİLİK 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

İYİLİK SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE