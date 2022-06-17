Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı 17 Haziran 2022? Survivor All Star 2. eleme adayı kim oldu?On Numara sonuçları 17 Haziran 2022 Cuma | On Numara bilet sorgulama ekranı 17 Haziran 2022Hasmına parkta ateş açan adamın yakalanınca gazetecilere söylediği sözler şaşkına çevirdi! Pişkinliğin bu kadarı!TV8 canlı yayın Survivor All star 137. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeStar TV canlı yayın Kaderimin Oyunu 26. bölüm final full, tek parça izle | Kaderimin Oyunu final izle YoutubeFOX TV canlı yayın İyilik 8. bölüm sezon finali full, tek parça izle | İyilik sezon finali YoutubeKanal D canlı yayın Arka Sokaklar 632. bölüm sezon finali full, tek parça izle | Arka Sokaklar sezon finali izle YoutubeAlp Kırşan yıllar sonra Survivor sunuculuğundan neden ayrıldığını açıkladı! Meğer her şeyin sebebi buymuş!Son dakika | İçişleri Bakanı Soylu açıkladı! Diyarbakır'da faaliyet yürüten 2 terörist etkisiz hale getirildi!CHP'li İBB ağaç katletmeye doymuyor! Sıra Emirgan Korusu'na geldi! Sosyal medya yıkıldı! "Geziciler nerede?"
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. FOX TV canlı yayın İyilik 8. bölüm sezon finali full, tek parça izle | İyilik sezon finali Youtube

FOX TV canlı yayın İyilik 8. bölüm sezon finali full, tek parça izle | İyilik sezon finali Youtube

FOX'un sevilen dizilerinde İyilik 8. bölümüyle sezona ara veriyor. Neslihan, yönetim kurulunun başına geçerek Şahika’nın yokluğunu fırsat bilen Murat’ı alt eder fakat savaştaki üstünlüğü uzun sürmez. Sezon finali bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler FOX TV canlı yayın İyilik 8. bölüm sezon finali full, tek parça izle | İyilik sezon finali Youtube linklerine haberimizden ulaşabilir...

FOX TV canlı yayın İyilik 8. bölüm sezon finali full, tek parça izle | İyilik sezon finali Youtube

Medyapım imzalı, ilk bölümü 29 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, başrollerini Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey'in paylaştığı İyilik dizisi 8. bölümüyle sezona ara veriyor. Dizi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizden FOX TV canlı yayın İyilik 8. bölüm sezon finali full, tek parça izle | İyilik sezon finali Youtube linklerine ulaşabilir...

FOX TV canlı yayın İyilik 8. bölüm sezon finali full, tek parça izle | İyilik sezon finali Youtube

FOX TV  CANLI YAYIN İYİLİK 8. BÖLÜM SEZON FİNALİ FULL, TEK PARÇA İZLE | İYİLİK SEZON FİNALİ İZLE YOUTUBE

Neslihan, yönetim kurulunun başına geçerek Şahika’nın yokluğunu fırsat bilen Murat’ı alt eder fakat savaştaki üstünlüğü uzun sürmez. Kendisinden sevdiği her şeyi aldığı için Neslihan’dan da sevdiği her şeyini almak için Damla işe koyulur. Sinan’ın Murat’ın tarafına geçmesi, Şahika’nın hastaneden çıktığı gibi göz altına alınması, Koray ile ikisinin asılsız haberlerinin yapılması, Nehir’in haberleri görüp ona tavır koyması ve haber üzerine Murat’ın çocukları ondan alması Neslihan’a üst üste darbe olur. Neslihan, yapayalnız kaldığını anladığı an kendini kaybeder ve kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış olmasının etkisiyle öcünü Damla’dan en acı şekilde almak ister. Bu savaşta kim son nefesini verecektir?

FOX TV canlı yayın İyilik 8. bölüm sezon finali full, tek parça izle | İyilik sezon finali Youtube

İYİLİK 8. BÖLÜM SEZON FİNALİ CANLI İZLE

FOX TV  CANLI YAYIN İYİLİK 8. BÖLÜM SEZON FİNALİ FULL, TEK PARÇA İZLE

İYİLİK SEZON FİNALİ İZLE YOUTUBE

FOX TV canlı yayın İyilik 8. bölüm sezon finali full, tek parça izle | İyilik sezon finali Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT