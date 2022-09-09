FOX TV canlı yayın İyilik 9. bölüm yeni sezon full, tek parça izle | İyilik yeni sezon Youtube

FOX'un sevilen dizilerinden olan İyilik 9. bölümüyle yeni sezona kaldığı yerden devam ediyor. Neslihan, Damla’dan intikam almak için akılalmaz bir plan yapıyor. Şoke eden olayların yaşandığı dizinin bölümünü izlemek isteyenler için FOX TV canlı yayın İyilik 9. bölüm yeni sezon full, tek parça izle | İyilik yeni sezon Youtube haberimizde...

Gül Erdoğan
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FOX TV canlı yayın İyilik 9. bölüm yeni sezon full, tek parça izle | İyilik yeni sezon Youtube

Medyapım imzalı, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, başrollerini Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey'in paylaştığı İyilik dizisi 9. bölümüyle ekrana geldi. Birbirinden çarpıcı olayların yaşandığı dizinin sezon finalini kaçıran veya yeniden izlemek isteyenler için FOX TV canlı yayın İyilik 9. bölüm yeni sezon full, tek parça izle | İyilik yeni sezon Youtube linki haberimizde...

FOX TV canlı yayın İyilik 9. bölüm sezon finali full, tek parça izle | İyilik sezon finali Youtube

FOX TV CANLI YAYIN İYİLİK 9. BÖLÜM YENİ SEZON FULL, TEK PARÇA İZLE | İYİLİK YENİ SEZON İZLE YOUTUBE

Sırlar, yalanlar, planlar, tehditler, akılalmaz stratejiler… Ölümcül bir satranç oyununun ortasındayız. Atlar sürülüyor, piyonlar harcanıyor, savaş borazanları gümbür gümbür çalıyor! Nehir susmuş, hiç kimseyle konuşmuyor. Neslihan kimden yardım isteyeceğini, ne yapacağını şaşırmış durumda…
Murat ise fabrikalarda çıkan grevleri bastırma bahanesiyle ortadan kaybolmuş, Damla’yla tekne turu yapıyor bu sırada. Damla tekne turundayken, Neslihan’dan kurtulmak için giriştiği tehlikeli bir oyunun start tuşuna basıyor uzaktan uzağa.

FOX TV canlı yayın İyilik 9. bölüm sezon finali full, tek parça izle | İyilik sezon finali Youtube

Bu sırada Koray’ın yardımıyla Nehir’in suskunluğunun sebebini öğrenen Neslihan, Damla’dan intikam almak için akılalmaz bir plan yapıyor. Bütün bunlardan habersiz Murat, Damla’nın ondan sakladığı büyük bir sırrı öğrenip deliye dönüyor.

Ve nihayetinde Neslihan’dan aldığı büyük bir darbeyle alt üst olan Damla, Şahika’yla büyük bir pazarlığa girişiyor. Şah ve mat! Bir sonraki gün holdinge gelenleri büyük bir sürpriz bekliyor!

İYİLİK CANLI YAYIN 9. BÖLÜM YENİ SEZON İZLE

FOX TV İYİLİK 9. BÖLÜM YENİ SEZON FULL, TEK PARÇA İZLE

İYİLİK YENİ SEZON İZLE YOUTUBE

FOX TV canlı yayın İyilik 9. bölüm sezon finali full, tek parça izle | İyilik sezon finali Youtube​​​​​​​

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