Fox TV Canlı Yayın İzle, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber 23 Haziran Pazar Canlı Yayın!
FOX TV Fatih Portakal ile FOX Ana Haber canlı yayın izlemek isteyenler merakla araştırma yapıyor. Fatih Portakal ile Ana Haber saat 19:00'da izleyicilerin karşısına çıkacak. Peki 23 Haziran Fox TV canlı yayını nereden izlenir? Nasıl izlenir? Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz...
FOX TV Fatih Portakal ile FOX Ana Haber canlı yayın izlemek isteyenler merakla araştırma yapıyor. Fatih Portakal ile Ana Haber saat 19:00'da izleyicilerin karşısına çıkacak. Peki Fox TV canlı yayın 23 Haziran nereden izlenir? Nasıl izlenir? Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz
FOX TV CANLI YAYIN İZLE 23 HAZİRAN
FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER İZLE 23 HAZİRAN, FOX TV CANLI YAYIN İZLE
Türkiye'nin en çok izlenen haber programı olan Fatih Portakal ile Fox Ana Haber yerel seçimler ve gün içinde yaşanan gelişmeleri izleyenlerine ulaştırıyor.Liderler gün içinde meydanlarda seçmenlerine seslenmeye devam ediyor.Saat 19:00'da izleyenlerin karşısına çıkan bülten izleyenler tarafından büyük ilgi görüyor.Reyting sıralamasında üst sıralarda yer alan bülten Fatih Portakal'ın değendirmeleriyle izleyenlere ile buluşuyor.
FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
23 Haziran bugün hangi diziler var?
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Her Yerde Sen
14.35 The Taste Türkiye
17.15 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
19.15 Fox Seçim 2019
01:00 Her yerde sen
23 HAZİRAN PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Son Moda
15:00 Çok güzel hareketler bunlar
18:00 İstanbul'un seçimi
23:00 Uzay Oyunları
23 HAZİRAN PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa / Yeni Bölüm
09:45 Jet Sosyete
12:30 Çok Güzel Hareketler Bunlar
15:00 Survivor Panorama Hafta Sonu / Canlı
17:15 Arkadaşımın Hoşgeldin
20:00 Program
20:00 Survivor Türkiye - Yunanistan / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
23 HAZİRAN PAZAR ATV YAYIN AKIŞI
23 HAZİRAN ATV YAYIN AKIŞI
07:30 Atv hafta sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:15 Dizi Tv
12:15 Can Evim
15:00 Kimse Bilmez
17:45 Seçim Özel
21:30 Kim Milyoner olmak ister?
00:15 Son Yabancı Sinema
06:25 Beni Böyle Sev
09:00 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna
13:20 Aileler yarışıyor
15:55 Tek Yürek
19:00 Ana haber
20:00 Rastgele
23 HAZİRAN SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
15:30 Kuaförüm Sensin
18:00 İstanbul Seçimi
20:00 Jungle
23:00 Rubato zaman
FOX TV İLETİŞİM VE KÜNYE BİLGİLERİ
Fox TV Yayıncı Künye Bilgisi
Şirket Ünvanı
HUZUR RADYO TV A.Ş.
Adres
Kazlıçeşme Mah. Kennedy Cad. No: 44 34020 Zeytinburnu / İstanbul
Telefon
0 212 414 90 00
Fax
0 212 416 97 00
E-Posta
bilgi@fox.com
İnternet Sitesi
www.fox.com.tr
Sorumlu Müdür
İbrahim Onur KUMBARACIBAŞI
E-Posta
sorumlumudur@fox.com
Yazışma Adresi
Kazlıçeşme Mah. Kennedy Cad. No: 44 34020 Zeytinburnu / İstanbul
Telefon
0 212 414 90 00
Fax
0 212 416 97 00
KEP adres
huzurtv@hs01.kep.tr
İnternet Sitesi
www.fox.com.tr
www.fox.com.tr/kunye
FOX İzleyici Temsilcisi
Osman ATASARAL
Adres
Kazlıçeşme Mah. Kennedy Cad. No: 44 34020 Zeytinburnu / İstanbul
Telefon
0 212 414 90 00
Fax
0 212 416 97 00
E-Posta
izleyicitemsilcisi@fox.com
Yayın Lisans Bilgisi ve Yayın Ortamları
Yayın Tipi
Genel
Bilgiler
Karasal yayın ortamı için T1 lisansı,
Uydu yayın ortamı için U-TV yayın lisansı(HD-SD),
Kablo TV yayın ortamı için K-TV yayın lisansı(HD-SD)
Künye Bilgilerinin Kaynağı
https://www.fox.com.tr/kunye
FATİH PORTAKAL KİMDİR?
Fatih Portakal 2 Şubat 1968 tarihinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğmştur.
Eğitim hayatını lise çağına kadar Aydın'da sürdüren Portakal, üniversite hayatında İstanbul'a geldi.Lisans programı için Avusturya'ya gitmiştir.
Fatih Portakal, eğitimi sonrasında Avustralya'da ünlü bir restoranı bir müddetliğine işletti. 1997 yılında Türkiye'ye döndü. Armağan Toper ile evlendi. 1997-2005 yıllarında Star TV'de muhabir olarak çalıştı. 2005 yılında gazeteci Mehmet Ali Birand'ın teklifi üzerine Kanal D'ye geçti. 2010 yılının Mayıs ayında FOX'un habercilerinden İrfan Değirmenci'nin teklifi üzerine FOX'a geçti.
İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?
1972 yılında Kütahya Simav'da dünyaya gelen İsmail Küçükkaya, ilk ve orta öğrenimini Kütahya'da gördü.Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladı.
İsmail Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak başladı. Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev aldı. 2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan gazeteci, 2003 yılında köşe yazarlığını da sürdürerek SkyTürk TV'de Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başladı.
2005-2008 senelerinde Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilciliği yürüten Küçükkaya, 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı olaylarının ardından görevinden alındı.
2013 yılı Eylül ayında Fox TV'de "Çalar Saat" adlı programı sunmaya başladı.
2008 yılında "Cumhuriyetimizi Dair" ve 2012 yılında "Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı" adlı iki kitap yazmıştır.
Gazeteci İsmail Küçükkaya 10 Temmuz 2016'da evlendi. Gazeteci İsmail Küçükkaya, Samsun'da görev yapan görsel sanatlar öğretmeni Eda Demirci ile dünyaevine girdi.
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