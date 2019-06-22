Fox TV Canlı Yayın İzle, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber 23 Haziran Pazar Canlı Yayın!

FOX TV Fatih Portakal ile FOX Ana Haber canlı yayın izlemek isteyenler merakla araştırma yapıyor. Fatih Portakal ile Ana Haber saat 19:00'da izleyicilerin karşısına çıkacak. Peki Fox TV canlı yayın 23 Haziran nereden izlenir? Nasıl izlenir? Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz

FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER İZLE 23 HAZİRAN, FOX TV CANLI YAYIN İZLE

Türkiye'nin en çok izlenen haber programı olan Fatih Portakal ile Fox Ana Haber yerel seçimler ve gün içinde yaşanan gelişmeleri izleyenlerine ulaştırıyor.Liderler gün içinde meydanlarda seçmenlerine seslenmeye devam ediyor.Saat 19:00'da izleyenlerin karşısına çıkan bülten izleyenler tarafından büyük ilgi görüyor.Reyting sıralamasında üst sıralarda yer alan bülten Fatih Portakal'ın değendirmeleriyle izleyenlere ile buluşuyor.

23 Haziran bugün hangi diziler var?

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Her Yerde Sen

14.35 The Taste Türkiye

17.15 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

19.15 Fox Seçim 2019

01:00 Her yerde sen

23 HAZİRAN PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Son Moda

15:00 Çok güzel hareketler bunlar

18:00 İstanbul'un seçimi

23:00 Uzay Oyunları

23 HAZİRAN PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Oynat Bakalım



08:30 Çook Yaşa / Yeni Bölüm



09:45 Jet Sosyete



12:30 Çok Güzel Hareketler Bunlar



15:00 Survivor Panorama Hafta Sonu / Canlı



17:15 Arkadaşımın Hoşgeldin

20:00 Program

20:00 Survivor Türkiye - Yunanistan / Yeni Bölüm



00:15 Survivor Ekstra / Canlı

23 HAZİRAN PAZAR ATV YAYIN AKIŞI

23 HAZİRAN ATV YAYIN AKIŞI

07:30 Atv hafta sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:15 Dizi Tv

12:15 Can Evim

15:00 Kimse Bilmez

17:45 Seçim Özel

21:30 Kim Milyoner olmak ister?

00:15 Son Yabancı Sinema

06:25 Beni Böyle Sev

09:00 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna

13:20 Aileler yarışıyor

15:55 Tek Yürek

19:00 Ana haber

20:00 Rastgele

23 HAZİRAN SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu

15:30 Kuaförüm Sensin

18:00 İstanbul Seçimi

20:00 Jungle

23:00 Rubato zaman

FOX TV İLETİŞİM VE KÜNYE BİLGİLERİ

Fox TV Yayıncı Künye Bilgisi

Şirket Ünvanı

HUZUR RADYO TV A.Ş.

Adres

Kazlıçeşme Mah. Kennedy Cad. No: 44 34020 Zeytinburnu / İstanbul

Telefon

0 212 414 90 00

Fax

0 212 416 97 00

E-Posta

bilgi@fox.com

İnternet Sitesi

www.fox.com.tr

Sorumlu Müdür

İbrahim Onur KUMBARACIBAŞI

E-Posta

sorumlumudur@fox.com

Yazışma Adresi

Kazlıçeşme Mah. Kennedy Cad. No: 44 34020 Zeytinburnu / İstanbul

Telefon

0 212 414 90 00

Fax

0 212 416 97 00

KEP adres

huzurtv@hs01.kep.tr

İnternet Sitesi

www.fox.com.tr

www.fox.com.tr/kunye



FOX İzleyici Temsilcisi

Osman ATASARAL

Adres

Kazlıçeşme Mah. Kennedy Cad. No: 44 34020 Zeytinburnu / İstanbul

Telefon

0 212 414 90 00

Fax

0 212 416 97 00

E-Posta

izleyicitemsilcisi@fox.com

Yayın Lisans Bilgisi ve Yayın Ortamları

Yayın Tipi

Genel

Bilgiler

Karasal yayın ortamı için T1 lisansı,

Uydu yayın ortamı için U-TV yayın lisansı(HD-SD),

Kablo TV yayın ortamı için K-TV yayın lisansı(HD-SD)

Künye Bilgilerinin Kaynağı

https://www.fox.com.tr/kunye

FATİH PORTAKAL KİMDİR?

Fatih Portakal 2 Şubat 1968 tarihinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğmştur.

Eğitim hayatını lise çağına kadar Aydın'da sürdüren Portakal, üniversite hayatında İstanbul'a geldi.Lisans programı için Avusturya'ya gitmiştir.

Fatih Portakal, eğitimi sonrasında Avustralya'da ünlü bir restoranı bir müddetliğine işletti. 1997 yılında Türkiye'ye döndü. Armağan Toper ile evlendi. 1997-2005 yıllarında Star TV'de muhabir olarak çalıştı. 2005 yılında gazeteci Mehmet Ali Birand'ın teklifi üzerine Kanal D'ye geçti. 2010 yılının Mayıs ayında FOX'un habercilerinden İrfan Değirmenci'nin teklifi üzerine FOX'a geçti.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

1972 yılında Kütahya Simav'da dünyaya gelen İsmail Küçükkaya, ilk ve orta öğrenimini Kütahya'da gördü.Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladı.

İsmail Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak başladı. Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev aldı. 2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan gazeteci, 2003 yılında köşe yazarlığını da sürdürerek SkyTürk TV'de Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başladı.

2005-2008 senelerinde Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilciliği yürüten Küçükkaya, 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı olaylarının ardından görevinden alındı.

2013 yılı Eylül ayında Fox TV'de "Çalar Saat" adlı programı sunmaya başladı.

2008 yılında "Cumhuriyetimizi Dair" ve 2012 yılında "Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı" adlı iki kitap yazmıştır.

Gazeteci İsmail Küçükkaya 10 Temmuz 2016'da evlendi. Gazeteci İsmail Küçükkaya, Samsun'da görev yapan görsel sanatlar öğretmeni Eda Demirci ile dünyaevine girdi.