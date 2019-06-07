Fox TV Canlı Yayın İzle, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber 7 Haziran Canlı Yayın!

FOX TV Fatih Portakal ile FOX Ana Haber canlı yayın izlemek isteyenler merakla araştırma yapıyor. Fatih Portakal ile Ana Haber saat 19:00'da izleyicilerin karşısına çıkacak. Peki Fox TV canlı yayın 7 Haziran nereden izlenir? Nasıl izlenir? Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz

FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER İZLE 7 HAZİRAN, FOX TV CANLI YAYIN İZLE

Türkiye'nin en çok izlenen haber programı olan Fatih Portakal ile Fox Ana Haber yerel seçimler ve gün içinde yaşanan gelişmeleri izleyenlerine ulaştırıyor.Liderler gün içinde meydanlarda seçmenlerine seslenmeye devam ediyor.Saat 19:00'da izleyenlerin karşısına çıkan bülten izleyenler tarafından büyük ilgi görüyor.Reyting sıralamasında üst sıralarda yer alan bülten Fatih Portakal'ın değendirmeleriyle izleyenlere ile buluşuyor.

FOX TV YAYIN AKIŞI 7 HAZİRAN FOX TV'DE HANGİ DİZİ VAR?

08:30

İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

Canlı



11.15

Bir Aile Hikayesi



13.45

Hababam Sınıfı Üç Buçuk



15.45

Yaparsın Aşkım



19.00

Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

Canlı



20.00

Badem Şekeri



22.15

Arog



00.45

The Taste Türkiye



02.15

Badem Şekeri



04.00

Bir Aile Hikayesi



06.00

Kalbimdeki Deniz

FOX TV TARİHÇE

İlk olarak TGRT, İhlas Holding'e bağlı olan Huzur Radyo TV AŞ'ye aitti. Satış işlemi 15 Kasım 2006 tarihinde gerçekleştirilerek borsaya İhlas Holding tarafından bildirildi. Bu satış ile birlikte şirketin %56,5'i devredilmiş oldu. TGRT'yi satın alan Amerikalı medya grubu News Corporation'ın sahibi Rupert Keith Murdoch'dır. News Corporation daha sonra bu şirketin diğer hissedarlarıyla da anlaşarak şirketin tümünü satın aldı. Smackdown ile Raw bu kanalda yayımlanmış, daha sonra Spor Smart kanalına geçmiştir. İki şovun da spikerleri Bülent Ülgen ve Ali Aydın yapmıştır. Bu satış işlemi, İhlas Yayın Holding AŞ'nin bağlı ortaklığı olan TGRT Haber TV AŞ ve bu şirketin bünyesinde bulunan TGRT Haber ve TGRT FM radyosunu kapsamamaktadır.

News Corporation, bu işlemi Ahmet Ertegün ile birlikte gerçekleştirdi. Ahmet Ertegün'ün Atlantic Records şirketiyle anılan şirket Şubat 2007'den beri içerisinde FOX adıyla kiralanan eskiden Et ve Balık Kurumu'na ait olan binadan yayın yapmaktadır. 18 Kasım 2008'de ise FOX, yıllardan beri TRT'nin yayınını gerçekleştirdiği, 2016 Yaz Olimpiyatları ve 2020 Yaz Olimpiyatları'nın yayın haklarını, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC) satın aldı ve iptal etti.

19 Mayıs 2009'da FOX, yeni grafikler ve jeneriklere geçmiştir. Ayrıca 2010'da İtalya Ligi Serie-A yayın haklarını almışır.Ancak ayda sadece 1 veya 2 maç yayınlanmaktadır. FOX'da yayınlanan Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasında, 70 markanın 201 reklamı, 35 dakika boyunca ekranda yer bulmuştur. Medya Takip Merkezi’nin (MTM) reklam ölçüm raporuna göre, yayınlanan 35 dakikalık reklamın, 14 dakikası bant ve çerçeve reklamlardan, geriye kalanı ise kuşak reklamlardan oluşmuştur. Maçın çok önemli anlarını, o anda yayınlanan reklamlar nedeniyle izlemekte zorlanan taraftarların rahatsızlığına köşe yazarları da tercüman oldu. FOX’un uyguladığı reklam stratejisi, ulusal gazetelerde yazan yedi köşe yazarı tarafından sert eleştirilere hedef olmuştur. Fox Ana Haber'i Hafta İçi Nazlı Tolga sunmuştur. 2 Eylül 2013'ten beri FOX Ana Haber'i hafta içi Fatih Portakal, hafta sonu ise Gülbin Tosun sunmaktadır.

11 Ağustos 2010'da logosunu saydam beyazdan üç boyutlu beyaz logoya çevirmiş; fakat daha sonra 1 Temmuz 2012'de yeniden yarı saydam logoya dönüş yapmıştır. Bununla birlikte jeneriklerini de yenileyerek, 16:9 görüntü formatına geçmiştir. 2017 yılında diğer 21st Century Fox kanalları ile birlikte The Walt Disney Company tarafından 52,4 milyar dolar karşılığında satın alınmıştır.

FOX HD

FOX HD, 1 Temmuz 2012'de kurulan, FOX ile eş zamanlı yayın yapan FOX'un yüksek çözünürlüklü kanalıdır.

Türksat 4A 12329 H 6666 2/3 frekansından, D-Smart 29. kanaldan, KabloTV 28. kanaldan, Digiturk 326. kanaldan, Filbox 12329 H 666 2/3 frekansından ve Türksat TKGS 9. kanaldan izlenebilmektedir.

FOX Türk

65 px.

2007-2009 arasındaki kullanmış logosu.

Kuruluş 15 Nisan 2007

Kapanış 1 Temmuz 2009

Şirket News Corporation (2007-2008)

İhlas Holding (2008-2009)

Sahibi Rupert Murdoch

Slogan Hayata Foxlanın Fox (2007-2009)

Sen de Katıl (Mayıs-Temmuz 2009)

Ülke Avrupa Birliği

Türkiye

Değiştirilen adı TGRT EU

Kardeş kanal(lar) FOX CrimeHD

FOX LifeHD

FOX SportsHD

FXHD

24KitchenHD

BabyTV

National Geographic ChannelHD

Nat Geo WildHD

Nat Geo PeopleHD

Disney Channel

Disney Junior

Disney XD

FOX Türk

FOX Türk, 15 Nisan 2007 tarihinde kurulan FOX'nun Avrupa'daki Türklere yönelik yayın yapan televizyon kanalı. Sahibi News Corporation olan kanalın yayın akışı Avrupa saatine göredir.

22 Nisan 1993 tarihinde yayın hayatına başlayan İhlas Holding'in yayın kuruluşu olan TGRT'nin yayın haklarının devredilmesinden sonra aynı frekans üzerine kurulmuştur.

TGRT EU; İhlas Holding'e bağlı olan Huzur Radyo Tv A.Ş. şirketine aitti. Satış işlemi 15 Kasım 2006 tarihinde gerçekleştirilerek borsaya İhlas Holding tarafından bildirilmiştir. Bu satış ile birlikte şirketin %56.5'i devredilmiş oldu. News Corporation daha sonra bu şirketin diğer hissedarlarıyla da anlaşarak şirketin tümünü satın aldı.[kaynak belirtilmeli]

Bu satış işlemi, İhlas Yayın Holding'in bağlı ortaklığı olan TGRT Haber TV A.Ş.'yi ve bu şirketin bünyesinde bulunan TGRT Haber ve TGRT FM Radyosu'nu kapsamamaktadır.

News Corporation, bu işlemi Ahmet Ertegün ile birlikte gerçekleştirdi. Ahmet Ertegün'ün Atlantic Records şirketiyle anılan şirket Şubat 2007'den beri içerisinde Fox Türk adıyla kiralanan Eski Et ve Balık Kurumu binasından yayın yapmaktaydı.

TGRT EU, 15 Nisan 2007 tarihinde kanal adını FOX Türk olarak değiştirerek yayınına devam etmiştir. Kanal, 11 Eylül 2007'de en çok izlenen ilk on program arasına yerli bir film olan 1977 yapımı Şabanoğlu Şaban filmi ile girmesi dikkat çekti.

17 Eylül 2008'de Kutsal Yolculuk programında çarpıcı yorumlarıyla dikkat çeken Zekeriya Beyaz'ın programına son verildi.[3]

FOX TV ve FOX Türk'ü kapsayan Huzur Radyo TV'nin Sahibi Rupert Murdoch o dönem istedigi başarıyı yakalayamayınca FOX Türk'ü İhlas Holding'e geri verdi. 1 Temmuz 2009 tarihinde kapanmıştır ve FOX Türk aynı frekansını TGRT EU'ya devretmiştir.

HD Yayınlanan programlar

Ana madde: FOX (Türkiye) tarafından yayınlanan programların listesi

Diziler

Yasak Elma (Pazartesi 20:00)

Kadın (Salı 20:00)

Vurgun (Çarşamba 20.00)

Bizim Hikaye (Perşembe 20:00)

Savaşçı (Pazar 20.00)

Yaşam-Aktüel

Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi (Pazar 13.30)

Yarışma

Yaparsın Aşkım (Çarşamba 20.00)

Haber

Ana madde: FOX Haber

İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat (Hafta içi 07.15)

Fatih Portakal ile FOX Ana Haber (Hafta içi 19.00)

İlker Karagöz ile Çalar Saat (Hafta sonu 08.00)

Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber (Hafta sonu 19.00)

FOX TV İLETİŞİM VE KÜNYE BİLGİLERİ

Fox TV Yayıncı Künye Bilgisi

Şirket Ünvanı

HUZUR RADYO TV A.Ş.

Adres

Kazlıçeşme Mah. Kennedy Cad. No: 44 34020 Zeytinburnu / İstanbul

Telefon

0 212 414 90 00

Fax

0 212 416 97 00

E-Posta

bilgi@fox.com

İnternet Sitesi

www.fox.com.tr

Sorumlu Müdür

İbrahim Onur KUMBARACIBAŞI

E-Posta

sorumlumudur@fox.com

Yazışma Adresi

Kazlıçeşme Mah. Kennedy Cad. No: 44 34020 Zeytinburnu / İstanbul

Telefon

0 212 414 90 00

Fax

0 212 416 97 00

KEP adres

huzurtv@hs01.kep.tr

İnternet Sitesi

www.fox.com.tr

www.fox.com.tr/kunye



FOX İzleyici Temsilcisi

Osman ATASARAL

Adres

Kazlıçeşme Mah. Kennedy Cad. No: 44 34020 Zeytinburnu / İstanbul

Telefon

0 212 414 90 00

Fax

0 212 416 97 00

E-Posta

izleyicitemsilcisi@fox.com

Yayın Lisans Bilgisi ve Yayın Ortamları

Yayın Tipi

Genel

Bilgiler

Karasal yayın ortamı için T1 lisansı,

Uydu yayın ortamı için U-TV yayın lisansı(HD-SD),

Kablo TV yayın ortamı için K-TV yayın lisansı(HD-SD)

Künye Bilgilerinin Kaynağı

https://www.fox.com.tr/kunye

FATİH PORTAKAL KİMDİR?

Fatih Portakal 2 Şubat 1968 tarihinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğmştur.

Eğitim hayatını lise çağına kadar Aydın'da sürdüren Portakal, üniversite hayatında İstanbul'a geldi.Lisans programı için Avusturya'ya gitmiştir.

Fatih Portakal, eğitimi sonrasında Avustralya'da ünlü bir restoranı bir müddetliğine işletti. 1997 yılında Türkiye'ye döndü. Armağan Toper ile evlendi. 1997-2005 yıllarında Star TV'de muhabir olarak çalıştı. 2005 yılında gazeteci Mehmet Ali Birand'ın teklifi üzerine Kanal D'ye geçti. 2010 yılının Mayıs ayında FOX'un habercilerinden İrfan Değirmenci'nin teklifi üzerine FOX'a geçti.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

1972 yılında Kütahya Simav'da dünyaya gelen İsmail Küçükkaya, ilk ve orta öğrenimini Kütahya'da gördü.Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladı.

İsmail Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak başladı. Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev aldı. 2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan gazeteci, 2003 yılında köşe yazarlığını da sürdürerek SkyTürk TV'de Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başladı.

2005-2008 senelerinde Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilciliği yürüten Küçükkaya, 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı olaylarının ardından görevinden alındı.

2013 yılı Eylül ayında Fox TV'de "Çalar Saat" adlı programı sunmaya başladı.

2008 yılında "Cumhuriyetimizi Dair" ve 2012 yılında "Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı" adlı iki kitap yazmıştır.

Gazeteci İsmail Küçükkaya 10 Temmuz 2016'da evlendi. Gazeteci İsmail Küçükkaya, Samsun'da görev yapan görsel sanatlar öğretmeni Eda Demirci ile dünyaevine girdi.