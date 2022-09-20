FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kusursuz Kiracı dizisinin 4. bölümü büyük bir merakla bekleniyordu. Mona artık av değil avcı konumundadır. Ancak çatı katından çıkan çocukluk kutusu apartmanla ilgili bildiği her şeyi baştan değerlendirmesine neden olacaktır. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler haberimizde bulunan FOX TV canlı yayın Kusursuz Kiracı 4. bölüm full, tek parça izle | Kusursuz Kiracı son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

FOX TV CANLI YAYIN KUSURSUZ KİRACI 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KUSURSUZ KİRACI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Mona evsizlik tehdidinden sonra şimdi bir de işsiz kalmıştır. Ancak öldürdüğünü düşündüğü Muzaffer’in canlı olarak eve gelmesi apartmandaki dengeleri tümüyle değiştirir. Mona artık av değil avcı konumundadır. Ancak çatı katından çıkan çocukluk kutusu apartmanla ilgili bildiği her şeyi baştan değerlendirmesine neden olacaktır. Mona gerçekten buraya tesadüfen mi gelmiştir yoksa Yuva Apartmanı ile arasında bilmediği, görünmez başka bağlar mı vardır?

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Leyla, Yakup’a güvenmemesi gerektiği konusunda Mona’yı sert bir dille uyarır. Ama gönül ferman dinlemeyince işler yine karışacaktır. Üstelik Mona’nın avcılığı da uzun süremeyecek, komşuların organize planıyla kendini yine av konumunda bulacaktır. Üstelik bu defa başı sahiden derttedir.

FOX TV CANLI YAYIN KUSURSUZ KİRACI 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KUSURSUZ KİRACI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

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