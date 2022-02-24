Mahkum, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu ve Seray Kaya'nın başrollerini paylaştığı Mahkum dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bir yandan diğer mahkumlarla, diğer yandan firar eylemiyle uğraşan Fırat’ın tek bir şansı kalmıştır. Büyük firarı başarabilecek midir? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Mahkum 11. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

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Savaş’ın karanlık geçmişiyle ilgili bilgilere ulaşan Barış, Büge’yi kurban etmeye hazırlandığını öğrenir. Rafi’den gelen telefona cevap vermesiyle birlikte artık iş yapmaya hazırdır. Ancak Rafi’nin son ve büyük bir isteği olacaktır. İçlerinde ticari geçmişlerini emniyete sızdıran bir köstebek vardır. Barış’ın bunu bulup, teslim etmesini ister. Köstebeği arayışa giren Barış, hiç beklemediği bir isimle karşı karşıya kalır.

Yaptığı hesaplamalarla firar planının son aşamasına gelen Fırat, eylem için müfettişlerin geldiği sinema gecesini seçer. Her şey yolunda giderken yan koğuşlardan kulaklarına gelen isyan hazırlığı, tüm planlarını alt üst etmek üzeredir. Bir yandan diğer mahkumlarla, diğer yandan firar eylemiyle uğraşan Fırat’ın tek bir şansı kalmıştır. Büyük firarı başarabilecek midir?

MAHKUM 11. BÖLÜM CANLI İZE

FOX TV CANLI YAYIN MAHKUM 11. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

MAHKUM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE