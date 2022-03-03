FOX TV ekranlarında perşembe akşamları izleyici karşısına çıkan Mahkum'un yeni bölümünde İçeride kontrol altında tuttuğu Fırat, şimdi her an cinayet bıçağını bulup Barış’ın sonunu getirebilir. Diziyi izlemek isteyenler haberimizde vermiş olduğumuz FOX TV canlı yayın Mahkum 12. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

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Fırat’ın ve arkadaşlarının firarı, Barış’ın kurduğu tüm düzenin alt üst olmasına neden olacaktır. İçeride kontrol altında tuttuğu Fırat, şimdi her an cinayet bıçağını bulup Barış’ın sonunu getirebilir. Artık şehrin sokaklarında gezen düşmanının yanında bir de köstebek meselesi Barış’ı zora sokar. Barış kılığında müebbetlik katil, Savaş kılığında ölüm cezası olan köstebektir. Bu girdaptan kurtulmak için feda edecek bir kurban seçmek zorunda kalır.

Büyük firar planıyla cezaevinden kaçan Fırat ve arkadaşları, kendilerini güvene aldıktan sonra harekete geçerler. Amaç cinayetin işlendiği gerçek bıçağı bulmaktır. Zihninin karanlıklarında yolculuğa çıkan Fırat, hiç beklemediği bir yerde bulur kendini. Bıçağı alıp, özgürlüğüne kavuşabilecek midir?

MAHKUM 12. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN MAHKUM 12. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

MAHKUM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE