FOX TV ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan Mahkum dizisi 14. bölümüyle 17 Mart'ta izleyici karşısına çıkıyor. Bıçağı alan gizemli kişiden sonra Fırat için nihai kararı verir. Ona tıpkı Zeynep'e yaptığı gibi görkemli bir son hazırlar. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Mahkum 14. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

FOX TV CANLI YAYIN MAHKUM 14. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | MAHKUM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Sinyor'un ayak sesleri yaklaştıkça Barış’ın endişeleri de büyür. Bıçağı alan gizemli kişiden sonra Fırat için nihai kararı verir. Ona tıpkı Zeynep'e yaptığı gibi görkemli bir son hazırlar.

Gizemli kişiden, bıçaktan artık umudunu kesen Fırat için tek bir seçenek kalmıştır; kızı Nazlı'yı kaçırmak. Arkadaşlarıyla yol ayrımına giderken, suçlu olmayı kabullenip Nazlı'yla yeni bir hayat kuracaktır.

Barış'ın infaz kararından habersiz olan Fırat, kızı Nazlı'ya kavuşabilecek midir?

MAHKUM 14. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN MAHKUM 14. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

MAHKUM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE