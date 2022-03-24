MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, aksiyon ve dram türündeki Mahkum dizisi perşembe akşamları FOX TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. 15. bölümüyle ekrana geçecek olan dizinin yeni bölümünde Sözünün çiğnenmesinin öfkesini yaşayan Sinyor, bu meseleyi kökünden bitirmeye kararlıdır. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan FOX TV canlı yayın Mahkum 15. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

FOX TV CANLI YAYIN MAHKUM 15. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | MAHKUM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Büyük düellonun ortasındayken ortadan kaybolan Fırat ve Barış, iki tarafın da büyük kaygılar içerisinde kalmasına sebep olur. Köşe bucak aranmalarına rağmen hiçbir yerde izlerine rastlanmaz.

Sözünün çiğnenmesinin öfkesini yaşayan Sinyor, bu meseleyi kökünden bitirmeye kararlıdır. Fırat’ın kalemi çoktan kırılmıştır.

MAHKUM 15. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN MAHKUM 15. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

MAHKUM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE