FOX TV canlı yayın Mahkum 16. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm izle Youtube
FOX TV ekranlarında yayınlanan Mahkum dizisinin yeni bölümünde Fırat ve Barış, içine düştükleri bu kapandan beraber kurtulmayı başarabilecekler midir? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan FOX TV canlı yayın Mahkum 16. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...
Mahkum dizisi yepyeni bölümüyle FOX TV ekranlarına çıkıyor. Fırat insanları ölümden kurtardığını düşünürken, Sadullah ve kardeşlerinin yalı içindeki infazı herkesi şok içinde bırakır. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Mahkum 16. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...
FOX TV CANLI YAYIN MAHKUM 16. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | MAHKUM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE
Şehrin kralı Sinyor, bombalı eylemi ile tüm düşmanlarını ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. Fakat hesaba katmadığı Fırat, Barış’ın da yardımıyla büyük bir katliamın önüne geçer. Fırat insanları ölümden kurtardığını düşünürken, Sadullah ve kardeşlerinin yalı içindeki infazı herkesi şok içinde bırakır.
Planlarına büyük ayak bağı olmaya başlayan Fırat ve Barış için Sinyor, büyük bir tuzak hazırlamıştır. Nazlı ve Can’ın hayatlarına karşılık, bombalı eylemin ve kartelin suçunu üstlenmelerini teklif eder. Sinyor tarafından köşeye sıkışan ikili çocuklarının yaşaması için mahkum olmayı kabul etmek zorundadır.
Fırat ve Barış, içine düştükleri bu kapandan beraber kurtulmayı başarabilecekler midir?
FOX TV CANLI YAYIN MAHKUM 16. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE