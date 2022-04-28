Perşembe günlerine damga vuran, soluksuz izlenen Mahkum dizisi 19. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bu bölümde Cemre cinayetinde şüpheli olmaktan kurtulan Barış, Sinyor’un köstebeği Yadigar’ı öğrenince harekete geçer. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan FOX TV canlı yayın Mahkum 19. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

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Yadigar gerçeğiyle baş başa kalan Fırat için zaman daralmaktadır. Elleri kelepçelenmiş götürülürken zamanla yarışır. Yadigar tehdidi firari arkadaşlarına adım adım yaklaşırken her şeyi göze alacağı bir karar vermelidir.

Cemre cinayetinde şüpheli olmaktan kurtulan Barış, Sinyor’un köstebeği Yadigar’ı öğrenince harekete geçer. Onu yakacak ya da kurtaracak her şey artık Sinyor’un elindedir. Oturduğu pazarlık masasında geleceği önüne serilir. Sinyor’un istediğini verip, Büge ve Can’ı alıp başka bir yerde başka bir hayat kuracaktır.

Kaderi iki adamın pazarlığına kalan Fırat için dönüm noktası gelir. Artık sonsuza kadar ya özgür ya mahkum olacaktır.

MAHKUM 19. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN MAHKUM 19. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

MAHKUM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE